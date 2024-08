Almoço de Dia dos Pais: 4 pratos fáceis para celebrar em família

Com a aproximação do Dia dos Pais, surge a oportunidade de reunir a família em torno de uma refeição especial. Planejar um almoço para essa data pode parecer desafiador, mas com receitas práticas e saborosas, é possível criar um banquete memorável sem complicações. A seguir, apresentamos quatro sugestões de pratos que certamente agradarão a todos, proporcionando um almoço inesquecível.

1 - Maminha na pressão: praticidade e sabor

A maminha, conhecida por sua maciez, é uma excelente escolha para o almoço de Dia dos Pais. O preparo é simples e rápido, utilizando a panela de pressão. Para começar, tempere 1 kg de maminha com sal e pimenta a gosto. Em seguida, doure a carne na panela de pressão, acrescentando uma cebola e dois dentes de alho picados. Após refogar, adicione uma lata de cerveja e uma xícara de água. Cozinhe por 40 minutos após o início da pressão e, ao final, aguarde a liberação natural da pressão antes de abrir a panela.

2 - Frango assado com batata-doce: um clássico irresistível

Outra opção que faz sucesso é o frango assado acompanhado de batata-doce. Tempere um frango inteiro com sal, pimenta e ervas frescas, como alecrim e tomilho. Em uma assadeira, distribua quatro batatas doces cortadas em cubos e temperadas com azeite. Coloque o frango sobre as batatas e leve ao forno a 200 °C por aproximadamente uma hora, ou até que o frango esteja dourado e as batatas macias.

3 - Salmão acompanhado legumes

Para os amantes de peixe, o salmão grelhado é uma escolha leve e sofisticada. Tempere quatro filés de salmão com sal e pimenta, e grelhe em uma frigideira com um pouco de azeite. Enquanto o salmão cozinha, prepare legumes variados, como brócolis, cenoura e abobrinha, no vapor ou em água fervente. Sirva o salmão acompanhado dos legumes cozidos.

4 - Costelinha de porco ao barbecue: sabor intenso e defumado

Por fim, a costelinha de porco assada com molho barbecue é uma opção que agrada a muitos. Prepare uma marinada com uma xícara de molho barbecue, cebola picada, alho picado, páprica doce, sal e pimenta. Massageie a marinada em uma costela suína e deixe marinar por pelo menos duas horas. Asse a costela em forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de duas horas, regando ocasionalmente com a marinada.

Essas sugestões garantem um almoço especial, fácil de preparar e delicioso. Não se esqueça de caprichar nos acompanhamentos e na sobremesa para completar a celebração do Dia dos Pais.