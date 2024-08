Alerta dos Guardiões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para essa semana, o “Tarot dos Guardiões” reserva mensagens importantes de entidades espirituais para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira quais são:

ANÚNCIO

Leão – Carta da Pomba Gira 7 Gargalhadas

A reconciliação e compreensão estão em seu caminho, mas é importante ter paciência. Lembre-se de usar seu poder de escolha para fazer o certo e o bem, não cedendo aos impulsos destrutivos que cedo ou tarde podem levar a ruína. Ao aprender a viver a generosidade e tolerância, dores ficam menores e é possível se libertar da ansiedade que não o deixa ver as novas oportunidades que se abrem.

Virgem – Carta da Pomba Gira Rosa Caveira

Não se esqueça nunca da sua energia poderosa de alcançar e atrair o que quer sem precisar deixar de lado sua modéstia, dignidade e lealdade. É hora de confiar no próprio poder e não se fazer de vítima para conseguir as coisas. Foque no seu caminho e deixe de se preocupar com o que os outros possuem ou alcançaram; corra pelo seu.

Libra – Carta da Pomba Gira Maria Quitéria

A vida já mostrou que é mais do que você faz aqui na Terra, então é hora de buscar a evolução e conhecimento em aspectos espirituais. Algumas coisas só podem ser curadas e renovadas pelo espírito, assim como vazios podem ser preenchidos e objetivos importantes alcançados. Não se deixe levar apenas pela ganância superficial que o mundo tende a empurrar para todos.

ANÚNCIO

Escorpião – Carta da Pomba Gira Menina

É confiando no processo e em sua dedicação que aquilo que deseja será alcançado. Aquele que respeita as outras pessoas e entende de lealdade pode até sofrer, mas cedo ou tarde encontrará energias semelhantes e que chegarão em sua vida para compartilhar o bem. Cure as tristezas e iras sem pagar na mesma moeda e refaça sua vida de cabeça erguida sempre.