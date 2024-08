A primeira Superlua do ano trará desafios para estes quatro signos do zodíaco

A primeira Superlua do ano trará desafios para estes 5 signos do zodíaco

No próximo dia 19 de agosto, o céu noturno terá toda a atenção quando se tornar a tela para que a Lua cheia deslumbre com seu grande brilho. Vinda da constelação de Aquário, terá características que a tornam única e que influenciarão o zodíaco.

Também é conhecida como ‘Lua cheia super azul do Esturjão’. O portal Star Walk Space explica que “normalmente, cada estação astronômica (definida pelos solstícios e equinócios) tem três meses e três Luas cheias, mas ocasionalmente há uma quarta Lua cheia. A terceira dessas quatro Luas cheias (a Lua Cheia de agosto) é chamada de Lua Azul sazonal. Apesar de seu nome intrigante, este não é um fenômeno astronômico único, e o disco lunar não mudará de cor. O apelido surge do desajuste entre o ano calendário e o ano lunar”.

Esta é a primeira de três superluas, já que na noite do dia 19 estará mais próxima da Terra, em perigeu, por isso parecerá 7% maior e 16% mais brilhante do que o normal. Isso trará desafios para Aquário, Touro, Câncer e Escorpião.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

É possível que você enfrente algumas mudanças no trabalho que darão uma reviravolta de 180° em sua vida. Isso fará com que você repense algumas metas que tem para os próximos meses. Será um teste difícil, mas do qual você sairá isenta. Você é uma mulher muito resiliente, que saberá como tirar proveito e se adaptar rapidamente à nova realidade. Em pouco tempo, você estará de volta à sua zona de conforto.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

Um ciclo muito importante em sua vida se fechará, mas não sem antes remover muitas feridas do passado. Você terá que ser forte e reviver todas essas lições que aprendeu na época. É nelas que encontrará todas as respostas de que precisará para fechar esta parte de sua história. Conte com o apoio dos amigos e familiares mais confiáveis. Você se sentirá vitoriosa no final.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Mesmo que pareça clichê: realmente, a esperança é a última coisa que se deve perder. Não sinta que a situação que você está vivendo não vai melhorar, porque a vida vai sorrir para você antes do final do ano. Você já esperou por muito tempo, agora só precisa ser um pouco mais paciente para esperar pelo pouco. Tudo vai melhorar. Não veja uma derrota onde não existe, porque muitos planos do cosmos são orquestrados sem que você esteja consciente.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

A ação ou comportamento de um familiar que você ama muito será decepcionante para você. Você esperava que as circunstâncias mudassem sua perspectiva em relação a um fato específico, mas infelizmente não será assim. No entanto, isso não deve ser motivo para você esquecer todas as coisas boas que essa pessoa tem, tudo o que ela fez incondicionalmente por você. Viva a sua decepção, mas não permita que ela nuble seu julgamento e seu coração.