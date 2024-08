A cor que você deve usar nos seus looks de acordo com o seu signo do zodíaco em agosto para atrair a sorte

A cor para atrair a sorte em seus looks segundo seu signo do zodíaco em agosto 2024 |

À medida que agosto de 2024 se desenrola, cada signo do zodíaco tenta enfrentar um mês que pode ser especialmente complexo devido à influência de Mercúrio retrógrado, que estará ativo de 5 a 28.

Este fenômeno astral pode trazer algumas dificuldades, mas também oferece uma oportunidade para aproveitar energias positivas através do uso de cores específicas que atrairão boa sorte, de acordo com Glamour.

A cor para atrair sorte em agosto de 2024

Áries (21 de março a 19 de abril)

O verde limão será seu aliado. Para multiplicar seu efeito, considere usar um chaveiro ou colar com um trevo de quatro folhas, que simboliza a boa sorte.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

O verde oliva é a sua cor e vestir peças como um casaco ou saia neste tom não só te fará parecer ótima, mas também atrairá prosperidade durante o mês.

Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Sua cor da sorte neste agosto é o verde menta, que fica perfeito em vestidos de dia, relaxados e frescos para lidar com seus compromissos.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

O céu azul está destinado a você. Essa cor impulsionará seu bem-estar pessoal em várias áreas da vida, então vale a pena incluí-la em jeans, jaquetas ou até mesmo na manicure.

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Com Mercúrio retrógrado afetando o seu signo desde o dia 14, o azul será a sua cor da sorte. A boa notícia é que é uma cor profissional para usar no trabalho em camisas, ou então, em blusas leves para sair com suas amigas.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

O dourado é a cor que te apoia. Usar vestidos ou acessórios nesse tom, incluindo calçados, te fará receptora de grandes benefícios.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

O laranja é a sua cor, que está ligada à energia da citrina. Use joias ou acessórios nesta cor para infundir confiança em suas decisões, assegura a mesma fonte.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Aproveite o poder do roxo ao incluí-lo em sua bolsa, maquiagem ou acessórios, simbolizando riqueza e abundância.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

O rosa será a sua bela companhia. Desde roupas até perfumes, esta cor te ajudará a conectar com os seus objetivos.

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

A cor marrom será seu talismã. A parte positiva é que é extremamente versátil, então você pode incluí-la em sapatos, sua bolsa ou até mesmo nas calças para ir ao escritório.

Aquário (de 20 de janeiro a 18 de fevereiro)

O amarelo é a sua cor da sorte e também uma das mais bonitas do verão. Aproveite-a em peças que vão desde o seu traje de banho até vestidos de dia.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Por último, a prata é a sua cor de sucesso. Use acessórios nesta cor para manifestar a melhor versão de si mesmo durante agosto.