Carolina Herrera: se tiver entre 40 e 50 anos, estes são os tons de batom que você deve usar para renovar

Carolina Herrera não é apenas uma das estilistas mais famosas e bem-sucedidas, ela também é uma inspiração no mundo da moda e tem diferentes regras que as mulheres devem seguir para se vestir com classe.

Ela é um exemplo de elegância, e tudo o que ela veste fica maravilhoso nela, por isso as mulheres costumam seguir suas regras para se vestir bem em qualquer idade, especialmente aos 40 ou 50 anos.

A famosa estabeleceu quais batons as mulheres dessas idades devem usar para renovar seus looks e parecerem sofisticadas e rejuvenescidas, e aqui nós te contamos.

Se tiver 40 e 50 anos, estes são os tons de batom que deve usar para renovar o seu visual, de acordo com Carolina Herrera

Batom vermelho paixão

O tom de batom vermelho paixão é um dos favoritos de Carolina Herrera e não pode faltar no seu visual se você tem 40 ou 50 anos.

É um tom elegante e sexy que vai te fazer rejuvenescer, te dar um visual mais ousado sem perder a classe e realçar sua beleza, e você pode usá-lo de dia ou de noite, não importa a ocasião.

Batom roxo

O batom roxo é um dos tons mais ousados, mas também fará você parecer jovem aos 40 ou 50 anos e é ideal para renovar o visual.

Este tom dará vida à sua maquiagem e fará você parecer sofisticada e única, por isso é um dos favoritos de 2024, então anime-se a sair da sua zona de conforto.

Batom rosa pastel

O tom de batom rosa pastel é um dos mais delicados e românticos e ajuda a rejuvenescer muito, além de te dar elegância e classe.

Por isso, é um dos mais recomendados pela designer para este 2024, e é melhor usá-lo com uma maquiagem simples e sutil, sem exageros, para que o resultado seja melhor.

Batom nude com base rosada

Os tons nude são muito elegantes, mas aos 40 e 50 anos é melhor usar aqueles com base rosada, que darão cor e vida à sua maquiagem.

E é que o nude original fará você parecer sem vida e apagada, então o de base rosada é a melhor opção para rejuvenescer e parecer chique.

Coral labial

O tom de batom coral é um dos mais refrescantes para usar aos 40 e 50 anos e fica bem em morenas ou loiras, então vai ficar maravilhoso.

Este tom é uma combinação de laranja e rosa e fará você parecer vibrante e única em seu visual, seja para o trabalho, uma festa, um encontro ou um passeio.