Descubra Penha: Dicas de turismo para aproveitar o ano inteiro com a família

Penha, situada no litoral norte de Santa Catarina, se destaca o ano inteiro como um destino turístico completo para aqueles que buscam diversão, beleza natural e novas experiências. De acordo com pesquisas realizadas entre janeiro e 15 de março de 2024, Penha ocupa a 10ª posição entre os destinos mais procurados na plataforma de hospedagem online Airbnb para as férias de inverno deste ano.

ANÚNCIO

Além de abrigar o famoso parque Beto Carrero World, o maior parque multitemático da América Latina e o quinto maior do mundo, a cidade oferece muito mais do que montanhas-russas, shows temáticos e praias deslumbrantes. Com a construção do Amazon Parques & Resorts, complexo turístico e hoteleiro em Penha, a cidade se consolida como uma referência no turismo brasileiro, apresentando, inclusive, oportunidades de investimento em multipropriedade.

O empreendimento trará uma série de atrações em quase 10 mil m² de área de lazer, entre elas, plantas nativas da Amazônia, piscina de 420 m², brinquedos aquáticos, trilhas em meio à natureza, bosque com tirolesa e arvorismo, quadras de areia e de beach tênis com tamanhos oficiais, além de 10 jacuzzis privativas. Confira dicas imperdíveis para aproveitar ao máximo as férias de julho em Penha:

Beto Carrero World

É impossível falar de Penha sem destacar o maior parque temático da América Latina. O Beto Carrero World, famoso por proporcionar adrenalina e emoções fortes aos visitantes, oferece mais de 100 atrações para todas as idades. Desde brinquedos radicais até espetáculos ao vivo, o parque garante diversão para toda a família.

Praias deslumbrantes

Penha possui 31 quilômetros de orla marítima e mais de 19 praias de águas cristalinas, cada uma com características únicas. A Praia da Armação, com 6 km de extensão, é perfeita para famílias, oferecendo águas calmas, opções gastronômicas próximas e uma bela vista do nascer do sol. Para quem busca mais tranquilidade, a Praia Grande é uma excelente escolha, com sua vasta faixa de areia e águas ideais para o surfe.

Amazon Parques & Resorts

Em poucos anos a cidade vai ganhar mais um atrativo, o Amazon Parques & Resorts, primeiro empreendimento do mundo com temática amazônica. Afiliado à RCI, a maior rede de intercâmbio de férias do mundo, o complexo turístico e hoteleiro já oferece a quem adquirir uma cota de multipropriedade, a possibilidade de se hospedar em mais de 4.200 resorts afiliados em 110 países. Além disso, o empreendimento terá a gestão hoteleira da Wyndham Garden, que faz parte da Wyndham Hotels & Resorts, maior rede hoteleira do planeta, com mais de 9 mil hotéis em quase 95 países. Vale a pena visitar a sala de vendas e conhecer um pouco como será o empreendimento.

Parque Terra Atlântica

Localizado na Praia do Trapiche, o parque temático ocupa uma área de 1.600m² e possui o maior playground da região, com escorregadores de até 10 metros de altura. Além disso, oferece diversas atrações inspiradas na Mata Atlântica de Penha e atividades educativas sobre a importância da preservação ambiental.

ANÚNCIO

Gastronomia local

Não deixe de experimentar a culinária local! Com forte influência da cultura açoriana, a cidade se destaca pelos pratos à base de frutos do mar frescos, como camarões, ostras, mariscos e peixes variados. Os restaurantes à beira-mar proporcionam uma experiência gastronômica única, onde os visitantes podem saborear deliciosas sequências de camarão, caldeiradas e moquecas enquanto apreciam a vista deslumbrante do litoral.

Sobre o Amazon Parques & Resorts

Fundada em 2020, o Amazon Parques & Resorts tem como meta a implementação de empreendimentos imobiliários desenhados para o entretenimento, bem-estar e hotelaria alinhados às novas práticas do mundo contemporâneo consciente. Atua com a comercialização imobiliária e de multipropriedade com conceito de arquitetura sustentável, proporcionando entretenimento de qualidade, alinhado às práticas contemporâneas de economia e fortalecendo uma rede de iniciativas de comunidades.

http://www.amazonparqueseresorts.com.br/

Com informações,

Rotas Comunicação