Inverno em São Roque: atrações imperdíveis para uma experiência inesquecível

São Roque, a apenas 70 km da capital paulista, destaca-se como um dos melhores destinos enogastronômicos. Segundo pesquisa do Datafolha, a cidade é a preferida de 13% dos paulistanos, superando destinos internacionais como o Chile, que tem a preferência de 11%, na categoria “amantes do vinho”. Conhecida por seu clima ameno e belas paisagens, São Roque oferece diversas experiências para quem deseja desfrutar de bons vinhos e da atmosfera aconchegante do inverno.

No inverno, São Roque se transforma em um refúgio para turistas que buscam tranquilidade, cultura e gastronomia de qualidade. A cidade, famosa pelas vinícolas, recebe mais de 600 mil turistas por ano e reúne uma variedade de atrações que encantam os visitantes. Entre os destaques estão a Vinícola Góes, a Cantina Tia Lina e o Hotel Cordialle, cada um proporcionando uma experiência distinta e memorável.

Vinícola Góes

Fundada em 1938, a Vinícola Góes é uma das pioneiras na produção de vinhos em São Roque e se destaca como uma das principais vinícolas da região. Localizada na Estrada do Vinho, a empresa produz uma variedade de vinhos tintos, brancos, finos e frisantes, além de chopp de vinho e sucos de uva. Com modernos equipamentos e capacidade de produção de 10 milhões de litros por ano, seus produtos são distribuídos nas principais capitais brasileiras.

Além disso, o Parque Vinícola Góes promove o enoturismo, recebendo cerca de 2 mil turistas por final de semana para tours guiados pela vinícola e degustação de seus produtos. O espaço abriga o Casarão ao estilo português, com charmosos ambientes que permitem aos turistas desfrutar de experiências únicas. Entre esses locais, há um espaço para eventos onde são oferecidos cursos de harmonização, uma boutique de vinhos finos com degustação de diversos rótulos da vinícola. Há ainda restaurantes, winebar, cafeterias, um coreto com música ao vivo, um lago de águas cristalinas rodeado por um belo paisagismo. Além dos vinhos, os visitantes podem adquirir doces caseiros típicos do interior, licores e souvenirs no mini shopping.

Cantina Tia Lina

Fundada em 1999 por Lina Sgueglia Góes, a Cantina Tia Lina oferece uma experiência completa para as famílias. Localizada no km 10 da Estrada do Vinho, o espaço conta com um amplo espaço kids, com atividades como arvorismo, tirolesa e pedalinho. O cardápio variado apresenta o melhor da culinária italiana com alcachofras, destacando pratos como o Rondelli de Quatro Queijos com alcachofra. Além da gastronomia, a cantina oferece um empório com produtos frescos e congelados, além de uma parceria com a Grand Cru, maior importadora de vinhos da América Latina.

Hotel Cordialle

Para aqueles que buscam uma estadia confortável durante a visita a São Roque, o Hotel Cordialle é a escolha ideal. Localizado a apenas dez minutos do Centro Cultural Brasital, onde ocorre o Festival de Inverno, o hotel passou por um retrofit de R$3,5 milhões, modernizando suas instalações sem perder a essência histórica. Com 61 apartamentos, o hotel oferece uma infraestrutura completa, incluindo restaurante, piscinas, sala de jogos, academia e brinquedoteca. Os quartos combinam rusticidade e sofisticação, proporcionando uma estadia aconchegante e conectada em quartos com lareira.

Explore São Roque e desfrute de suas atrações turísticas neste inverno, com vinhos de alta qualidade, culinária italiana autêntica e hospedagem de excelência.

