Mechas mel loiro: 5 maneiras de usar os reflexos loiros da moda com efeito rejuvenescedor

As tendências de cabelo para esta temporada mostraram uma clara predominância em tons loiros, incluindo as rejuvenescedoras mechas honey blonde.

Os destaques em questão são uma técnica de coloração na qual são adicionadas tonalidades mais claras ao cabelo, especificamente um bonito loiro mel, de acordo com a revista Harper's Bazaar.

A palavra ‘mel’ refere-se a esse tom quente, profundo e sutilmente dourado do loiro, um tom que favorece uma variedade de cores de pele e cabelo, especialmente os castanhos.

As mesmas podem variar desde reflexos sutis, como os sun-kissed, até mechas muito mais grossas e destacadas. No entanto, todas proporcionam um efeito luminoso que confere uma aparência fresca.

Assim como também um aspecto muito mais jovem e vibrante. Por isso, as mechas honey blonde se tornaram uma das favoritas das celebs, como a atriz britânica Emilia Clarke.

A protagonista de Game of Thrones recentemente optou por essas luzes e não só conseguiu renovar seu visual de forma contundente, mas também realçou a aparência de seu rosto e de sua cabeleira castanha.

5 tipos de mechas mel loiro para usar neste verão

Se você também quer apostar nessa técnica de coloração, apresentamos a seguir cinco tipos de mechas honey blonde ideais para usar durante este verão, especialmente se você é morena.

Mechas loiras mel total

As mechas total honey blonde distinguem-se por abranger todo o cabelo com luzes douradas, juntamente com seções mais suaves para realçar o cabelo de forma elegante e jovial.

As mechas 'honey blonde' alcançaram um 'pico' em sua popularidade esta temporada | (Instagram)

Mechas balayage loiro mel

Uma forma muito moderna de apostar nas mechas honey blonde é na sua versão balayage, que proporciona um acabamento mais natural, porém luxuoso, à mistura entre o cabelo castanho e os tons de loiro.

As mechas 'honey blonde' alcançaram um 'pico' em sua popularidade esta temporada | (Instagram)

Mechas face framing honey blonde

As mechas face framing em tom honey blonde são caracterizadas por focar os reflexos mais loiros ao redor do rosto para gerar um efeito iluminador que realça os traços faciais.

As mechas 'honey blonde' alcançaram um 'pico' em sua popularidade esta temporada | (Instagram)

Mechas loiras de mel dimensional

Se quiser adicionar mechas loiras no seu cabelo castanho, mas de forma mais sutil, as mechas dimensional honey blonde são ideais porque respeitam a raiz, mas tingem das raízes até as pontas com bastante brilho.

As mechas 'honey blonde' alcançaram um 'pico' em sua popularidade esta temporada | (Instagram)

Mechas loiras mel luminosas

Se quiser mudar definitivamente para o lado das loiras, opte por esta coloração que ilumina muito mais a área da raiz com um loiro central mais intenso, como fez Emilia Clarke.