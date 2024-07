Conheça as unhas coreanas que estão arrasando de forma bonita e minimalista

A manicure coreana protege as unhas

A onda coreana está invadindo o mundo da beleza, não apenas com produtos de maquiagem, mas também com manicures. Cada vez mais pessoas estão buscando ter unhas no estilo coreano, conhecidas por sua elegância, delicadeza e criatividade.

Mesmo associadas a cores muito claras como o rosa e os tons de nude, e a um estilo elegante e delicado, também há espaço para designs mais originais e charmosos.

Mas afinal, o que é a manicure coreana? Também conhecida como balsam dye, é uma técnica de cuidado das unhas que ganhou grande popularidade nos últimos anos, graças à influência da cultura de beleza coreana.

Ao contrário da manicure tradicional, que utiliza esmaltes para colorir as unhas, a manicure coreana se destaca pelo uso de corantes naturais à base de pétalas de balsamina, uma planta nativa da Coreia do Sul.

Vantagens

Além do seu acabamento natural e delicado, a manicure coreana também se destaca pela sua durabilidade e resistência a impactos e arranhões.

Se estiver procurando uma alternativa mais saudável e respeitosa para as unhas em relação à manicure tradicional, a manicure coreana é uma excelente opção.

Unhas coreanas 'Jelly Nails'

Parecem uma versão mais avermelhada das unhas de sabonete, mas diferenciam-se pelo uso de uma camada de esmalte-gel transparente com um tom vermelho morango que lhes confere esse característico efeito gelatina.

Unhas coreanas no estilo 'blush nails'

Imitam o efeito corado das bochechas, mas com um toque mais sofisticado e minimalista. Esta manicure é caracterizada por um sutil esfumaçado de cor rosa na área central da unha, criando um efeito delicado e esfumado que lembra o rubor natural.

Unhas ‘Ombré Korean’

A chave está na escolha das cores: um vermelho ou marrom suave para as pontas, um nude sutil no centro e um esmalte natural semitransparente como base. A mistura é feita com um pincel fino ou uma esponja, criando um degradê sutil e harmonioso.

Unhas coreanas versão minimalista

As unhas nude são a opção ideal para a técnica coreana. Além disso, este estilo está mais na moda do que nunca, graças à tendência do visual limpo, que busca a naturalidade e o minimalismo em todos os aspectos.

Unhas coreanas com 'glitter'

Ao contrário da manicure glitter tradicional, este estilo utiliza esmaltes com partículas metálicas que, ao entrarem em contato com um ímã, criam um efeito 3D fascinante e mutável. Longe de ser apenas um design chamativo, as unhas magnéticas oferecem um jogo de luzes e cores único que se adapta ao movimento das mãos.

Unhas coreanas com designs personalizados

A manicura coreana, para além das tendências mais populares, oferece uma infinidade de possibilidades para expressar a sua personalidade através das suas unhas. Aventure-se a experimentar com designs simples ou mais elaborados, utilizando linhas finas, pontos ou qualquer outro motivo que o inspire.

Unhas coreanas no estilo francês

A manicura coreana, com seu minimalismo e naturalidade, se funde perfeitamente com estilos clássicos como a manicure francesa para criar um visual sofisticado e elegante que nunca sai de moda.

Unhas coreanas estilo 'coquette'

Um estilo de manicure feminino, romântico e com um toque ingênuo que traz delicadeza e personalidade às suas mãos. Imagine uma combinação perfeita de laços, brilhos sutis, pérolas, flores, corações e tons pastel, criando um design harmonioso e favorecedor.

Manicure coreana em 3D

Designs que trazem vida às suas unhas, com flores, animais, objetos ou traços abstratos que parecem pular da superfície. Um estilo moderno e delicado que permite que você se destaque, trazendo originalidade e estilo às suas mãos em qualquer ocasião.

Manicure coreana multicolorida

Arrisque-se com esta opção multicolorida que brinca com a alegria dos tons vibrantes e cria um design único e personalizado. Combine tons pastel com cores mais intensas, adicione detalhes em dourado ou prateado e não tenha medo de combinar texturas como brilhantes ou opacas.