A fim de desvendar uma atividade de camuflagem, trouxemos um teste no estilo dos virais publicados no portal. Com base nas respostas de desafios semelhantes obtidas nas redes sociais do Metro World News, apenas 3% das pessoas podem solucionar a atividade.

Será que você se enquadra dentre os capacitados? Confira a proposta:

Agora você tem oito segundos para encontrar o pássaro na figura que foge do padrão. Observa a imagem a seguir com atenção:

Apenas 3% do público consegue achar o pássaro diferente em apenas 8 segundos (Metro World News)

Saiba que a resolução do teste requer atenção e o cumprimento rigoroso dos segundos estipulados! Vamos descobrir se você é um observador experiente. No entanto, tenha cuidado, pois o tempo disponível é limitado.

Aproveite este teste para melhorar sua percepção e estimular sua mente se você acha que sua visão é fraca. Melhorar suas habilidades com outras atividades semelhantes pode ser ainda mais útil.

Se você conseguiu completar a busca pelo pássaro diferente dos outros sem verificar os resultados, tiramos o chapéu para você. Se não, não se preocupe. Acontece que este não é um desafio tão fácil. A resposta aparece abaixo:

Resultado:

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Mas não se engane, atividades semelhantes tendem a ser tão desafiadoras como a que está presente neste artigo. Vale lembrar que quanto mais você pratica, fica ainda mais habilidoso para lidar com dinâmicas futuras.

É interessante praticar desafios semelhantes, a fim de obter um tempo de qualidade e lazer práticos, para assim contornar a correria do dia a dia. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

