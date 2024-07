Dicas para cuidar da sua saúde nestes meses frios

Todos os anos acontece a mesma coisa. Chegam os dias de inverno e a nossa saúde começa a sofrer com as baixas temperaturas, o ar contaminado das cidades, os vírus e toda a sorte de males que afetam o nosso sistema respiratório, mais vulnerável devido à diminuição das defesas do organismo, especialmente em crianças e idosos.

No entanto, e todos sabemos disso, existem iniciativas que nos permitem prevenir toda essa avalanche de problemas de saúde. E a principal está relacionada com as vitaminas, especialmente as do complexo B e a vitamina D. Por exemplo, o famoso neurobionta, que pode ser tomado como tratamento e prevenção de estados deficitários de vitaminas B1, B6 e B12 como resultado de uma nutrição inadequada, má absorção intestinal ou certas condições diagnosticadas pelo médico.

Também existem suplementos alimentares com Omega 3, tanto para crianças quanto para adultos. Também podemos recorrer a produtos que fornecem vitamina D.

Entre os primeiros estão, por exemplo, o Omega Up Junior Ultra X, que contém 30 microcápsulas e é um suplemento alimentar especialmente projetado para crianças. Ele contém uma fórmula única de ômega 3, que ajuda a melhorar a concentração, memória e desenvolvimento cerebral dos mais novos.

O Multi Oil Omega 3-6-9 é um suplemento dietético em forma de cápsulas que combina os benefícios dos ácidos graxos essenciais ômega 3, 6 e 9. Estas cápsulas fornecem uma fonte natural de ácidos graxos que promovem a saúde cardiovascular, o funcionamento do cérebro e a saúde da pele.

Epadex é um medicamento em forma de cápsulas que vem em uma caixa com 60 unidades. Este produto é projetado para aliviar os sintomas de várias condições, como febre, dor e inflamação. Sua fórmula contém ingredientes ativos que agem de forma eficaz e rápida para fornecer alívio.

E há o Hemofolic, um suplemento nutricional, com ferro lipossomal e ácido fólico de quarta geração.

Finalmente, podemos recorrer aos suplementos que fornecem vitamina D, que reforça o sistema imunológico, exatamente o que precisamos nos dias de hoje. Para isso, existem, por exemplo, Vitde 500, que é para uma dose diária, Ddrops e Infor Vit, que vêm em gotas, Hidroferol, em cápsulas moles e Acuode, em pó para solução oral.

Sabes, com todos esses produtos você pode enfrentar sem medo as complicações inerentes à época de inverno.