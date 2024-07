Passatempos divertidos e que ativam certas áreas do cérebro são as opções ideais para fugir de uma rotina repetitiva e cansativa. Além do tempo curto para desfrutar da atividade, ela conta com uma praticidade assertiva.

Somente pessoas velozes e atentas aos detalhes serão capazes de vencer o desafio proposto. É essencial ser veloz para resolver o teste dentro do prazo estipulado. Você está pronto para essa missão?

Seu objetivo é encontrar o número que foge do padrão dos demais na imagem em apenas nove segundos. Observe cuidadosamente a figura abaixo:

Tempestade numérica: apenas pessoas rápidas vão achar o número diferente em apenas 9 segundos (Metro World News)

Caso sinta que sua percepção não esteja tão apurada, aproveite essa oportunidade para aprimorá-la e testar suas habilidades com o desafio proposto neste artigo.Fazer mais atividades semelhantes podem te ajudar com o domínio das habilidades.

Não conseguiu identificar o número fora do padrão? Aproveite para conferir o resultado da dinâmica logo abaixo:

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Mas não se engane, atividades semelhantes tendem a ser tão desafiadoras como a que está presente neste artigo. Vale lembrar que quanto mais você pratica, fica ainda mais habilidoso para lidar com dinâmicas futuras.

É interessante praticar desafios semelhantes, a fim de obter um tempo de qualidade e lazer práticos, para assim contornar a correria do dia a dia. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

