Descubra as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta terceira semana de julho

Confira aqui as revelações do tarot para está terceira semana do mês de julho, começando nesta segunda (15), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O ‘Ás de Ouros’ do tarot revela que será uma semana de sucesso, cheia de conquistas, podendo seguir em frente, afastando energias negativas. Neste momento, você terá um pouco mais de consciência de onde está indo e o que deseja ter em seu futuro.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Chegou a hora de você brilhar mais do que nunca. Não pare, para que você consiga alcançar o que deseja. Será uma semana em que chegará um novo emprego. O tarot também revela um possível convite para uma viagem nos próximos dias. É hora de ir.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

ANÚNCIO

A carta de ‘O Louco’ do tarot revela que estes são tempos de amadurecimento, será uma semana muito especial. Você tem que pensar no que você quer para sua vida, tem que ver o futuro, entender que não pode se sabotar.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

A carta ‘Estrela’ revelaque durante toda a semana você vai brilhar muito, deixar o drama da sua vida para trás. Você está naquele momento de crescimento, em que deve ser mais original, movimentar-se para fazer as coisas.

Texto com informações do site AS.com