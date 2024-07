Para estimular determinadas áreas do cérebro, é necessário recorrer a estímulos específicos, dependendo do objetivo almejado. E se você aprecia desafios cognitivos, temos algo muito divertido para alegrar o seu dia!

ANÚNCIO

As missões podem contam com tempo limite, causando dificuldade na resolução. Observe que você não terá problemas para resolver o teste se estiver familiarizado com ele. Por meio de uma excelente dinâmica, vamos ver se você se dá bem!

A seguir, veremos se consegue encontrar o animal “despejo” na consulta de pesquisa em alguns segundos. Observe atentamente o quadro a seguir:

Desafio necessita de um olhar certeiro para encontrar ‘DESPEJO’ neste caça-palavras em 10 segundos (Metro World News)

Os desafios deixarão suas habilidades de busca ainda mais afiadas. Lembre-se de que isso precisará ser feito em 10 segundos. Se você acredita que é bom em desafios como esses, continue praticando conosco.

Se você conseguiu resolver a busca sem olhar a resposta, parabéns pelo trabalho bem executado! Se não, não se preocupe, de qualquer forma não é um desafio fácil. Aqui está a solução para este desafio:

Verifique o resultado:

Desafio necessita de um olhar certeiro para encontrar ‘DESPEJO’ neste caça-palavras em 10 segundos (Metro World News)

Você notou como a resposta funciona estrategicamente na figura? Desta forma, o nível de dificuldade aumenta, bem como seu nível de percepção.

ANÚNCIO

Se debruce sobre o caça-palavras para encontrar “COPIOSAMENTE” em apenas 12 segundos

Realize mais um exercício de percepção conosco: Para continuar aprimorando sua habilidade de percepção, busque a palavra “copiosamente” na imagem abaixo! Embora o elemento em destaque não seja altamente complexo, o desafio pode ser mais desafiador do que inicialmente pensado. Portanto, proceda com cuidado e verifique se identificou a resposta correta.

Se debruce sobre o caça-palavras para encontrar “COPIOSAMENTE” em apenas 12 segundos (Metro World News)

Se você teve dificuldades para decifrar o enigma, não se preocupe. Acesse este link e descubra a solução imediatamente. Lembre-se: as aparências enganam, então evite subestimar o teste e verifique sem demora.

Outros desafios

Notou que testes como estes não são tão simples quanto parecem? O Metro World News Brasil elaborou uma série de desafios para você tentar solucionar. Avalie se tem um olhar perspicaz e explore nossa seção de desafios. Abaixo, você pode se deparar com alguns deles:

Veja mais: Supere o tempo: encontre “FORÇA” e “GARRA” no caça-palavras em apenas 22 segundos

Veja mais: Olhar apurado: em 20 segundos, encontre “TROPA” e “GRUPO” neste caça-palavras