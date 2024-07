Dois aeroportos brasileiros estão entre os 10 dos melhores do mundo, aponta ranking

O Brasil tem dois aeroportos entre os 10 melhores do mundo em 2024. É o que revela o ranking internacional AirHelp Score, divulgado hoje. Despontam na lista os aeroportos internacionais de Brasília, no Distrito Federal, em quinto lugar, e o de Belém, no Pará, na nona posição. O Aeroporto de Hamad, no Catar, figura na primeira colocação, seguido do Aeroporto da Cidade do Cabo, na África do Sul, em segundo lugar, e do Aeroporto Chubu Centrair, no Japão, na terceira posição.

Nesta edição foram listados 239 aeroportos avaliados por 17,5 mil usuários de 64 países. O levantamento analisou dados de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024 em três categorias, sendo elas pontualidade dos voos, opinião dos clientes quanto à qualidade dos serviços oferecidos (equipe do aeroporto, tempo de espera, acessibilidade e limpeza) e qualidade das lojas e restaurantes.

O Aeroporto Internacional de Brasília obteve nota 8,6 para pontualidade dos voos, 8,0 para qualidade do serviço e 7,9 para qualidade de alimentação e lojas, alcançando 8,32 como nota final. Já o Aeroporto Internacional de Belém recebeu nota 8,3 para pontualidade dos voos, 8,1 para qualidade do serviço e 8,3 para qualidade de alimentação e lojas, atingindo 8,26 como nota final.

Foto: Reprodução

“Neste ano o Brasil registrou menos destaques no ranking em relação aos levantamentos anteriores, com apenas dois aeroportos entre os 10 melhores do mundo. Os aeroportos de Brasília e Belém mantiveram-se nas primeiras posições com boas avaliações, especialmente em relação à pontualidade dos voos, garantindo bom desempenho nas chegadas e partidas e a satisfação dos passageiros que se deslocam pelos aeroportos brasileiros”, avalia Luciano Barreto, diretor-geral da AirHelp no Brasil.

Na relação dos 20 melhores aeroportos do mundo aparecem mais dois brasileiros: o Aeroporto Internacional de Recife/ Guararapes, na 14a colocação, e o Aeroporto Internacional Belo Horizonte/ Tancredo Neves, no 19º lugar. O ranking ainda traz os aeroportos Salgado Filho/ Porto Alegre (26º); Santos Dumont/ Rio de Janeiro (40º); Afonso Pena/ Curitiba (46°); Congonhas/ São Paulo (57º); Guarulhos/ São Paulo (59°); Viracopos/ Campinas (62º); Hercílio Luz/ Florianópolis (65°) e Galeão/ Rio de Janeiro (67°).

Publicada desde 2015, AirHelp Score é a avaliação mais abrangente e precisa de companhias aéreas e aeroportos com intuito de ajudar os passageiros a planejar melhor seus voos. O ranking é produzido pela AirHelp, líder mundial na defesa dos passageiros aéreos e que já atendeu cerca de 20 milhões de pessoas.

Sobre a AirHelp

A AirHelp é uma empresa de tecnologia de viagens que combate interrupções de voos. Desde 2013, eles ganharam indenização para mais de 2,3 milhões de passageiros com atraso ou cancelamento de voo. 6,5 milhões de passageiros protegeram os seus voos com o AirHelp+ e incontáveis outros milhões beneficiam da informação especializada disponível gratuitamente em airhelp.com.

Mais informações

Conteúdo Comunicação