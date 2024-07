Feng Shui: o lugar onde nunca deve colocar um espelho no quarto, pois atrai más energias

ANÚNCIO

Onde colocar um espelho no quarto

Se quiser ter um espelho no seu quarto e desfrutar da luminosidade e amplitude que este elemento decorativo proporciona, siga as seguintes recomendações de acordo com o Feng Shui:

O ideal é que o espelho não reflita a entrada do quarto.

Coloque o espelho onde reflita um elemento agradável, como um quadro que você ame ou uma planta. E evite áreas onde o reflexo seja de algo que não lhe transmita prazer, como uma parede descascada.

Evitar colocar o espelho onde possa refletir a entrada do banheiro, no caso de haver um banheiro próximo.

Onde colocar o espelho no vestiário ou guarda-roupa

O grande poder de um espelho está no que ele reflete, portanto:

Tente fazer com que o interior do closet ou armário aberto te traga felicidade.

Tente manter a roupa organizada.

Evite que o reflexo foque diretamente na porta, não há problema se o espelho estiver colado na porta interior do armário.

