Descubra as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta segunda semana de julho

Confira aqui as revelações do tarot para está segunda semana do mês de julho, começando nesta segunda (08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

A carta Estrela do tarot revela que você continua tendo uma boa sequência. Um alinhamento de planetas e estrelas está chegando. Você deve entender que está preparado para ter sucesso e ser o líder que fará avançar todas as pessoas ao seu redor.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O tarot revela que será uma ótima semana, lembre-se de se cuidar em todos os sentidos, não seja tão acelerado. Você deve encontrar o propósito em sua vida. Você precisa se reinventar.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

ANÚNCIO

A carta Carruagem do tarot orienta que você deve seguir em frente e estar focado no que procura. Será uma semana agitada. Você pode não se sentir bem, mas precisa continuar.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Nesta nova semana, a carta de O Loco revela que estes são tempos de amadurecer, de determinar o que se deseja para este ano. Será um momento de muito trabalho e novos projetos.

Texto com informações do site AS.com