Por que você deve colocar todas as noites 2 folhas de louro debaixo do seu travesseiro antes de dormir?

A planta de louro foi considerada na antiga Grécia uma planta consagrada ao deus Apolo, porque, de acordo com a lenda, a ninfa Dafne se transformou nela para fugir do deus que a perseguia, e assim Apolo mesmo proclamou esta planta consagrada ao seu culto e como sinal de glória para colocá-la sobre a cabeça dos vencedores.

Mas a folha de louro tem sido usada como tempero em muitos pratos há milhares de anos, sendo adicionada no início do cozimento de ensopados de carne, guisados, caldos de peixe, sopas de legumes e leguminosas, pois quanto mais tempo ferverem, melhor. Se for usada seca, seu sabor e aroma serão muito mais fortes do que se for fresca.

De tempero à saúde

Além de ser um tempero e nos ajudar a atrair abundância e prosperidade, a folha de louro tem muitos benefícios para a saúde.

Tomá-la em infusão pode ajudar nos problemas digestivos porque possui uma série de compostos voláteis que ajudam a estimular as secreções gástricas, melhorando a digestão e evitando o inchaço e os gases.

Também é um poderoso antioxidante, graças à presença de flavonoides e outras substâncias benéficas.

Os antioxidantes ajudam a proteger as células do nosso corpo dos danos causados pelos radicais livres, que podem causar envelhecimento precoce e uma série de doenças crônicas como o câncer e as doenças cardiovasculares.

Além disso, é eficaz como remédio natural contra a tosse, bronquite e outros problemas respiratórios.

A planta contém uma série de compostos com propriedades expectorantes e anti-inflamatórias, que ajudam a limpar as vias respiratórias e a reduzir sintomas como congestão e fadiga.

