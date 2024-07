Os signos que tomam decisões em julho de 2024

Julho começa com uma nova intensa para alguns signos do zodíaco e os coloca diante de importantes decisões. Confira quais são:

Libra

Não chore pelo que acabou e passou. É momento de sorrir e não cometer os mesmos erros. O dom da sabedoria para atingir seus objetivos e para tomar melhores decisões chegará e o testará.

Escorpião

Você tem que ouvir a sua intuição porque ela é o seu guia para enfrentar a vida e tomar decisões importantes. Sua inteligência e generosidade serão duas armas poderosas para avançar ao longo do caminho.

Sagitário

Você tem que ser flexível e tomar decisões que não afetem as pessoas ao seu redor. Sua força de vontade o ajudará a superar todos os obstáculos e avançar no caminho do bem. Coloque sempre em prática o dom da sabedoria.