O que significa quando um homem toca seu cabelo?

Os gestos de uma pessoa dizem muito sobre o que ela guarda no coração. No entanto, alguns podem ser difíceis de compreender, como quando um homem toca o cabelo de uma mulher.

Embora gere uma sensação super agradável, receber esse tipo de carinho pode deixar uma garota muito confusa sobre as intenções do pretendente ou o que ele está tentando comunicar com essa ação delicada.

A interpretação sempre dependerá do contexto em que estão e do relacionamento que têm. No caso de se conhecerem e até mesmo terem química, há um significado muito positivo por trás deste gesto.

O que significa quando um homem toca o cabelo de uma mulher?

De acordo com a revista Glamour, se um homem tocar o cabelo de uma mulher durante um encontro romântico, significa nada mais, nada menos do que ele está flertando abertamente com ela.

Sejam um casal romântico ou não, quando um homem tem esse gesto em relação a uma garota durante um encontro, ele está tentando cortejá-la e fazê-la sentir-se a mais especial e amada do mundo naquela noite.

Também é uma forma de se aproximar sutilmente para depois dar um beijo nos lábios. Agora, se ambos não estão saindo muito ou acabaram de se conhecer, a interpretação do gesto muda.

Nesses casos, o fato de um garoto acariciar o cabelo de uma mulher representa uma maneira indireta, mas óbvia de que ele está apaixonado por essa garota e quer ter um relacionamento com ela.

Um homem geralmente toca o cabelo de uma mulher principalmente por amor (Pexels)

Por outro lado, se a pessoa que está tocando o cabelo é desconhecida, deve-se ter muito cuidado porque poderia estar transmitindo suas más energias para a garota ou se apropriando de suas boas vibrações.

No entanto, se isso aconteceu recentemente, a melhor maneira de saber o significado desse gesto é perguntar diretamente ao homem que tocou seu cabelo o que essa ação significa para ele.