Emagrecer! Um desafio maior para as mulheres?

Embora a dieta, o exercício e o descanso sejam fundamentais para emagrecer, as mulheres enfrentam desafios adicionais

Alcançar e manter um peso saudável é um objetivo comum para muitas pessoas, mas para as mulheres, esse caminho pode ser um desafio maior, pois existem fatores biológicos que tornam a perda de peso mais complicada. Aqui explicamos as principais razões por trás dessa realidade:

O primeiro fator é a genética. De acordo com o portal de saúde feminina Women’s Health, existem genes que influenciam nossa propensão a acumular gordura, nossa resposta a certos alimentos e nossa capacidade de nos sentirmos saciadas.

Além disso, a composição corporal das mulheres, que tende a ter mais gordura e menos músculos, acumula uma maior quantidade de gordura nos quadris, coxas, pernas, abdômen e seios, em comparação com os homens, que tendem a acumular mais gordura no abdômen.

Este fator afeta diretamente o metabolismo, tornando a queima de calorias menos eficiente. Isso significa que as mulheres queimam menos calorias do que os homens.

Por outro lado, as mudanças hormonais também nos afetam; por exemplo, durante a gravidez e a menopausa, elas influenciam processos como o metabolismo e a distribuição de gordura, bem como os desejos por alimentos e a resposta do corpo ao exercício.

Por exemplo, durante a gravidez, as mulheres experimentam um aumento nos níveis de hormônios como o estrogênio e a progesterona, o que pode levar a um aumento de peso que pode ser difícil de perder após o parto.

Dados alarmantes

De acordo com dados do Ministério da Saúde Pública, no Equador, em 2024, seis em cada 10 adultos têm excesso de peso ou obesidade. Além disso, mais de 35% das crianças de cinco a 11 anos também sofrem de excesso de peso ou obesidade. Por outro lado, 95% dos equatorianos consomem menos de cinco porções de frutas e legumes por dia.

É importante enfatizar o quão complexo pode ser para as mulheres alcançar e manter um peso saudável, enfrentando desafios biológicos que dificultam o processo de emagrecimento, e embora mencionemos que esse desafio é compartilhado por todos os equatorianos, sabemos que é especialmente significativo para as mulheres.