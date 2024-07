Como usar a tendência das sobrecamisas para parecerem estilizadas, independentemente do tipo de corpo

Vestir-se em camadas nunca foi tão popular como em 2024, onde a tendência de sobrecamisas se tornou muito popular para parecer estilosas e elegantes em todos os tipos de corpo. Altas, baixas, magras, curvilíneas... todas são bem-vindas nesta moda descontraída, fresca e ‘old money’.

De acordo com a Vogue, são a grande representação de um guarda-roupa cápsula. Este é composto por peças básicas das quais você pode tirar muito proveito em diferentes looks, pois assim, uma clássica camisa branca pode ser usada outro dia aberta com um top por baixo.

Como usar a tendência das camisas sobrepostas em 2024?

A mesma fonte afirma que nos próximos dias vamos dar um descanso aos "trench coats de pele, casacos ou camisolas de lã para se aliar com sobre-camisas", o que as torna o substituto ideal para um visual descontraído e chique, mas ao mesmo tempo preparado para qualquer mudança de clima.

Não importa se são cores lisas, listras ou estampadas, você pode criar combinações muito atraentes para os dias. Na verdade, você também pode aderir à tendência do visual monocromático, que consiste em vestir a mesma cor da cabeça aos pés.

Pode ser da mesma cor, em tons diferentes, ou exatamente da mesma tonalidade em todo o conjunto. Isso é usado para parecer mais alta, estilizada e até visualmente mais magra.

“Para aquelas amantes de estilos de várias camadas ou de um único tom, as camisas sobrepostas são a peça-chave para aprimorar o resultado. Basicamente, são a opção para enfeitar a figura sem a necessidade de recorrer a jaquetas volumosas, portanto, vale a pena tê-las em mente”, explica a mesma fonte.

Há quem decida optar por algo mais justo na parte inferior para criar equilíbrio visual com a tendência oversized das overshirts neste 2024, mas com a atual revolução das calças largas, também podes misturá-las para criar um efeito relaxado.