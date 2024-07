Aumente a beleza do seu rosto com a meditação: estes são os seus benefícios

Aos 57 anos, a atriz Salma Hayek tem sido elogiada inúmeras vezes pela juventude de sua pele e por sua aparência radiante, apesar de afirmar que nunca fez retoques estéticos. No entanto, ela revelou que não precisava passar por uma cirurgia para obter bons resultados, pois, além de usar cremes e óleos, ela medita, e essa é a chave para ser “a favorita de Deus”, como seus fãs dizem.

ANÚNCIO

A água de rosas e o protetor solar são essenciais em sua rotina de beleza, mas a meditação também não falta. Este ano, ela afirmou que sente que rejuvenesce sempre que treina sua mente para cultivar certas qualidades. "Às vezes, quando faço isso, as pessoas me dizem quando saio da sala: 'Oh, meu Deus, você parece ter 20 anos. Quando não (medito) por algum tempo, adivinhem o que acontece? Não só (começa) a cair o rosto, tudo começa a cair, (mas também) minha hérnia de disco, o problema no meu pescoço, o problema no meu quadril, meus tornozelos. Começo a desmoronar", disse a atriz.

A meditação ajuda a regular e equilibrar o corpo Freepik (Imagen de Freepik)

A meditação tem grandes benefícios, como liberar o estresse e proporcionar paz interior. De acordo com a Mayo Clinic, durante essa prática milenar, a pessoa “concentra sua atenção em algo. Elimina todos os pensamentos que enchem sua mente e causam estresse. Este processo pode melhorar o bem-estar físico e emocional”.

Dê as boas-vindas à meditação: estes são seus benefícios

Basicamente, meditar ajuda a limpar a mente e a concentrar-se no que realmente importa naquele momento. Entre os benefícios destacados pela Mayo Clinic estão "obter uma nova perspectiva sobre as coisas que causam estresse, adquirir habilidades para controlá-lo, ter mais autoconsciência, focar no presente, reduzir os pensamentos negativos, aumentar a criatividade, cultivar a paciência, diminuir a frequência cardíaca em repouso, reduzir a pressão arterial em repouso e dormir melhor".

Existem vários tipos, mas todos terão os mesmos bons efeitos no organismo. Você pode fazer meditação guiada, na qual a pessoa cria imagens mentais de lugares, objetos ou pessoas para ajudar a relaxar. Pode apelar para qualquer um dos sentidos.

Quando se trata de mantras, uma palavra, pensamento ou frase tranquilizadora é repetida para evitar pensamentos indesejados. Enquanto que no caso da atenção plena, esse tipo de meditação baseia-se em estar consciente da realidade. Significa ter mais consciência do presente.

Na meditação da atenção plena, a atenção é direcionada para algo, como o fluxo da sua respiração, para "observar" os pensamentos e sentimentos, mas sem emitir nenhum julgamento. Também existem o tai chi e o yoga.

ANÚNCIO

Potencial para embelezar o rosto

Claro que ter o corpo em equilíbrio gera um impacto na beleza. De acordo com um artigo publicado em Vanidades, “a meditação pode ajudar a dar à pele uma aparência mais suave e saudável ao tratar as causas subjacentes do estresse”.

Mas isso não é tudo, pois também “ajuda na correta produção de colágeno. O colágeno é essencial para manter a elasticidade e firmeza da pele”, prevenindo assim rugas e deixando a pele mais firme.