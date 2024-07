Três rotas de trem para conhecer a Europa

O verão europeu começou hoje e a alta temporada de viagens no hemisfério norte vai até meados de setembro. Esta é a época do ano em que muitos viajantes buscam novas experiências e querem conhecer lugares especiais.

Que tal aproveitar a ida à Europa e explorar mais de um destino em uma única viagem? A Civitatis elaborou três rotas de trem para os viajantes que desejam uma experiência de viagem diferente. Estrangeiros que não residem na Europa podem adquirir o Passe Eurail, um passe de trem que permite viagens por um ou vários países do continente, dependendo do tipo de bilhete selecionado.

1. A rota cultural: de Berlim a Nice

Amsterdam, Holanda

A primeira sugestão de rota passa por dez cidades em sete países diferentes. A Civitatis recomenda iniciar o percurso na Alemanha, com Berlim como ponto de partida.

Após vivenciar a Europa Central em Praga e Viena, explore a Pérola do Danúbio, mais conhecida como Budapeste. A cidade imperial, dividida em duas partes (Buda e Pest) e banhada por um dos rios mais importantes da Europa, esconde mil segredos e possui uma rica história. Recomendamos uma visita guiada ao Parlamento .

Desfrute do melhor da cultura e da gastronomia italiana em Milão (uma parada no Duomo di Milano é obrigatória!) e Veneza, duas das cidades mais icônicas da Itália. Depois, siga para Munique.

A rota inclui uma visita a Amsterdam, um destino imperdível. Conhecida como a “Cidade dos Canais”, a capital da Holanda foi uma fonte de inspiração para grandes artistas como Rembrandt e Monet. É também onde está localizado o museu mais importante de Van Gogh. Além de seu passado artístico, Amsterdam possui uma história marcante. Prova disso são o bairro judeu e a casa de Anne Frank, que podem ser visitados com a Civitatis.

A rota termina na França, com Paris e Nice como os últimos destinos. Esta é a viagem perfeita para todos que desejam aproveitar o melhor da cultura europeia em uma única viagem.

2. A rota do norte: de Copenhague a Helsinki

Helsinki, Finlândia

A segunda opção de rota inclui cinco destinos com uma característica em comum: todos estão repletos de paisagens naturais e são perfeitos para se desconectar das grandes cidades.

Este roteiro pelos países nórdicos oferece uma fuga da agitação das capitais da Europa Central, começando por Copenhague, cujo símbolo é a famosa Pequena Sereia. Não deixe de visitar o Palácio Amalienborg , uma experiência oferecida pela Civitatis.

Oslo é o segundo destino desta rota. O passado viking da capital norueguesa surpreenderá qualquer visitante. Um passeio pela Ópera de Oslo, uma visita ao Vigeland Park e uma caminhada pela Karl Johans Gate são indispensáveis na programação.

Estocolmo, Tallinn e Helsinque são as últimas cidades desta rota. Nossas principais recomendações incluem: o Palácio Real em Estocolmo, a Catedral de Helsinque e a Catedral Alexander Nevsky em Tallinn. Estas são grandes joias arquitetônicas que merecem ser visitadas.

3. A rota greco-romana: de Roma a Salonica

Atenas, Grécia

A última rota foi pensada para os amantes da história greco-romana e é ideal para quem deseja fazer uma viagem de volta no tempo.

Não há lugar melhor para começar uma rota histórica do que Roma. A capital italiana é o ponto de partida deste roteiro. Além de ser uma das cidades mais populosas da Europa, ela possui 13 monumentos que são Patrimônio da Humanidade, com o Coliseu e os Museus do Vaticano sendo os mais famosos.

A segunda parada na Itália será em Nápoles, a casa de Maradona. Para os fãs de futebol e do jogador, recomendamos fazer o “ Tour do Maradona por Nápoles ”. Depois de visitar Brindisi, a última cidade italiana desta rota, a próxima parada é a Grécia. Recomendamos quatro paradas lá: Pátras, Corinto, Atenas e Salonica.

Atenas, a capital da Grécia Antiga, é um dos pontos altos da viagem. Visite os monumentos mais emblemáticos, como o Templo de Zeus e Atena, e a Ágora de Atenas. Siga os passos de filósofos como Platão e Arquimedes e aprenda sobre os mais de 5.000 anos de história da capital. Para aqueles que preferem praticidade, a Civitatis tem a sugestão perfeita: o Circuito clássico de 4 dias .

