Estas são as sete tendências que adicionam 10 anos à sua vida

Cada peça de roupa que vestimos fala sobre nós, nossa personalidade, estilo de vida, autoestima e até mesmo é uma forma de comunicar, protestar e muito mais, mas além disso, o que a maioria busca é se sentir bonita e confortável, seja qual for o visual em que aposte. A moda traz muitas tendências, mas que na verdade não são para todos, já que algumas podem te dar 10 anos a mais.

Não são apenas as rugas e os cabelos grisalhos que fazem você parecer mais velho, mas também o tipo de corte de cabelo, o design das sobrancelhas e, é claro, as roupas que você escolhe. Existem certos códigos que mudam com o tempo, como por exemplo, as meias até o tornozelo ou as invisíveis, que os especialistas consideram fora de moda, pois a melhor maneira de usá-las é na altura da panturrilha, também optando pelas caneladas.

1. Jeans de cintura alta ou calça de cintura alta

Se for verdade que as calças jeans de cintura alta fizeram muito sucesso na moda, usá-las agora fará você parecer desatualizada, pois a tendência está voltando para as calças de cintura mais baixa, porém mais folgadas. E é assim que algumas celebridades estão usando, como Karol G em seu novo vídeo "Si antes te hubiera conocido".

No entanto, para aquelas que pensam que este modelo não as favorece, então podem optar por um corte de perna larga e cintura média, que é moderno e mantém controlada a parte superior dos "muffins".

2. Bolsas transversais

Pela praticidade, as bolsas transversais uma vez se tornaram uma peça indispensável na hora de sair de casa, mas isso é coisa do passado, pois agora a tendência é usar uma bolsa tiracolo.

3. Dobra francesa

Para a geração Z, aqueles com idades entre 20 e 25 anos, não é mais bem visto usar a blusa ou camisa por dentro da calça ou peça inferior, porque acreditam que essa moda já passou há muito tempo, então agora optam por usar camisetas justas.

4. Roupa muito folgada ou apertada

Roupas muito folgadas podem fazer você parecer desleixada e mais velha. Por outro lado, roupas excessivamente apertadas podem não ser favoráveis e pouco confortáveis.

5. Cores Escuras e Sombrias

Vestir apenas com cores escuras pode adicionar anos. Opte por cores mais vivas e claras que iluminem o seu rosto.

6. Roupa Desgastada ou Fora de Moda

Evite as roupas que já perderam sua forma, cor ou claramente pertencem a uma moda passada. Atualize seu guarda-roupa com algumas peças modernas.

7. Estampados fora de moda

Os padrões muito chamativos ou com desenhos que já não estão na moda podem te fazer parecer mais velho. Prefira padrões modernos e sofisticados.