O que significa quando um homem acaricia o seu joelho: é um sinal de amor verdadeiro?

As carícias nos joelhos podem ocultar vários significados

A linguagem corporal tem muito mais poder do que todas as palavras bonitas na hora de expressar amor e aceitá-lo como autêntico. Por isso, se quisermos saber o que um homem sente por uma mulher e quão comprometidos estão em um relacionamento, devemos analisar os pequenos gestos que ele tem com ela.

ANÚNCIO

E é que essas ações revelam tudo o que não é dito com palavras. Algumas são fáceis de entender intuitivamente por seu significado universal; no entanto, há algumas ações que podem ser confusas sobre o que estão comunicando, como quando um homem acaricia o joelho de uma garota.

Embora possa gerar sensações agradáveis, é um gesto difícil de decifrar. Felizmente, os especialistas têm uma interpretação geral. Quer saber qual é? Continue lendo.

O que significa quando um homem te acaricia o joelho?

Num artigo publicado na CNN em 2020, a especialista em linguagem corporal Vanessa Marzán Toro identificou os toques no joelho como um dos pequenos detalhes que um homem faz quando está realmente apaixonado por uma mulher.

"Um homem que genuinamente gosta de uma mulher procurará qualquer desculpa para fazer contato físico com ela, às vezes de forma quase imperceptível", disse a especialista em comunicação estratégica.

"Um exemplo disso pode ser: tocar rapidamente o joelho enquanto estão sentados conversando ou arrumar o cabelo dela se o vento tiver coberto o rosto dela", disse também a palestrante.

As carícias nos joelhos podem ocultar vários significados | (Pexels)

No entanto, para interpretar corretamente um gesto, é extremamente importante levar em consideração o contexto em que ocorre e o relacionamento entre as pessoas envolvidas no contato físico.

ANÚNCIO

Por exemplo, em um artigo do Infobae, afirma-se que acariciar o joelho ou a perna em espaços públicos e sob a mesa costuma preparar o terreno para um jogo sexual em um casal.

Segundo o meio de comunicação, se um homem tem o hábito de acariciar a perna ou joelho de uma mulher durante reuniões com outros, o que ele quer é chamar a atenção dela e conseguir ’um pouco de ação’ depois.