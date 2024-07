Somente pessoas apuradas são aptas a encontrarem a centena diferente do padrão em 9 segundos

As melhores opções para testes perceptivos são aqueles que exercitam nossa mente e testam nossos limites. Isso porque você aprende a lidar com a pressão do tempo, conforme suas técnicas de busca vão sendo aprimoradas!

Haja vista tal modelo de atividade, separamos um desafio especial para você se debruçar. Veremos se você está dentre os habilidosos.

Objetivo do teste: encontrar a centena que se difere das outras em apenas nove segundos. Observe bem abaixo:

Somente pessoas apuradas são aptas a encontrarem a centena diferente do padrão em 9 segundos (Metro World News)

Se você acredita não comportar um olhar tão aguçado, aproveite esta oportunidade para desenvolver sua perspectiva e trabalhar seu estímulo com o teste deste artigo. Fazer mais atividades semelhantes podem te ajudar com o domínio das habilidades.

Se foi possível concluir a busca pelo número diferente de “333″, tiramos o chapéu por sua performance! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um desafio tão simples. Abaixo você confere a resposta:

Resultado:

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Mas não se engane, atividades semelhantes tendem a ser tão desafiadoras como a que está presente neste artigo. Vale lembrar que quanto mais você pratica, fica ainda mais habilidoso para lidar com dinâmicas futuras.

É interessante praticar desafios semelhantes, a fim de obter um tempo de qualidade e lazer práticos, para assim contornar a correria do dia a dia. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

