Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta primeiro semana de julho

Confira as novas revelações do tarot para está primeira semana de julho para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Como alerta, a carta ‘A Temperança’ aparece para o signo de Leão no tarot, o que significa que, neste mês, haverá energias mistas. Isso ocorre porque você tem enfrentado muitos problemas relacionados ao mau-olhado.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

A carta do ‘O Sol’aparece com tudo no tarot deste semana, revelando que você vai continuar brilhando mais do que nunca. Será um mês chave, em termos de trabalho, compra de casa ou aquisição de carro.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

ANÚNCIO

A carta do ‘Diabo’ aparece, revelando que haverá prosperidade, mais dinheiro e abundância. No entanto, você deve tomar cuidado com a inveja e as más intenções. Abra bem os olhos e não confie em nada nem em ninguém.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

A carta ‘O Julgamento’ no tarot revela que julho é o seu mês, a sua hora de crescer, amadurecer, fechar contratos ou fazer mudanças em assuntos de trabalho. É importante que você não pare e tenha consciência do que deseja.

Texto com informações do site AS.com