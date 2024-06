Peeling de fenol: 5 dados importantes que deve saber antes de optar por esta técnica arriscada

O peeling de fenol é um procedimento estético que utiliza esse produto químico para 'apagar' as rugas

Quem não deseja ter uma pele de porcelana? Manter a pele radiante é uma das principais preocupações de muitas pessoas, que recorrem a todos os tipos de métodos (naturais, químicos, mecânicos e físicos) para esfoliar o rosto e eliminar impurezas. Mas até que ponto você estaria disposta a ir para obter um resultado dos sonhos?

A esfoliação facial é um dos métodos mais populares que existem e há uma ampla variedade de opções. Atualmente, no Tik Tok, a esfoliação profunda de fenol se tornou viral, prometendo uma pele maravilhosa, mas com um alto risco se não for realizada por pessoal especializado. Algumas semanas atrás, um vídeo de um homem morrendo enquanto fazia esse tratamento se espalhou rapidamente pela internet.

De acordo com o portal especializado em química, análise, laboratório, Química, "O fenol é um álcool muito utilizado na indústria química, farmacêutica e clínica como um potente fungicida, bactericida, antisséptico e desinfetante". Na dermatologia, era usado para realizar a esfoliação profunda para reparar danos na pele.

O peeling de fenol, de acordo com a clínica Cirugía Facial Benidorm, é um procedimento estético que envolve a aplicação controlada de fenol na pele, que esfolia, destrói as camadas antigas e inicia a criação de 'nova pele como se fosse a cura de uma ferida, resultando em uma regeneração cutânea completa, eliminando rugas e cicatrizes; e melhorando o tom e a textura geral da pele.

Por que é arriscado e o que você precisa saber antes de aplicá-lo?

A dermatologista Carolina Martínez observou que o peeling de fenol tem "múltiplos efeitos secundários graves, por isso é tão controverso realizá-lo".

1. Deve ser aplicado apenas por médicos dermatologistas

“Eu insisto com nossos pacientes que devem se colocar nas mãos de médicos, porque uma coisa é a cosmetologia que eles estudaram para se tornarem técnicos nisso, e outra coisa somos nós, médicos, que estudamos seis anos e depois uma especialização de 3 a 5 anos para fazer isso. O caso do peeling de fenol é sério. Não é algo novo, tem muitos anos e antes era feito apenas por cirurgiões plásticos”.

2. Não pode ser aplicado em qualquer pessoa

Os especialistas em dermatologia afirmam que este peeling não é adequado para todos os pacientes, pois devem cumprir uma série de requisitos, como ser uma pessoa saudável, que não fuma ou que não tenha fumado nos últimos meses.

3. O fenol pode ser tóxico

A dermatologista afirma que o fenol pode ser tóxico para algumas pessoas, podendo causar arritmias, toxicidade hepática, toxicidade renal e até mesmo a morte.

4. Pode causar queimaduras e câncer de pele

O fenol, quando não é aplicado por médicos, pode irritar a pele e, em casos mais graves, causar queimaduras químicas, como afirmou Mirella Pascini, dermatologista e membro da Academia Espanhola de Dermatologia e Venereologia, ao ABC: "O seu uso prolongado ou em concentrações elevadas pode resultar em danos a longo prazo, incluindo hiperpigmentação, sensibilidade extrema e, em casos extremos, cancro de pele". Também pode deixar manchas brancas ou queimaduras.

5. É um tratamento a longo prazo

Os especialistas explicaram que dois dias após fazer o peeling, forma-se uma grande crosta no rosto e é nesse momento que o paciente recebe alta médica. Após 10 dias, a crosta cai e o rosto fica extremamente vermelho por cerca de seis meses. Pode ser extremamente doloroso.

“mas está sendo feito cada vez menos porque pode causar uma queimadura química profunda na pele”, afirma a especialista.