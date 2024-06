Me atrevi e agora não consigo parar: meias com sapatos de salto alto, veja como você também pode usar

As meias com sapatos de salto alto são a sensação em Milão, Paris e Nova York, e agora estão se expandindo para outras regiões

Embora para algumas pessoas combinar meias com sapatos de salto alto ou sandálias possa parecer um pouco excêntrico e elas descartem completamente a ideia de usá-las, para outras essa é uma tendência incrível que permite expressar sua grande personalidade. Grandes marcas como Gucci, Prada e Balenciaga têm apresentado essas combinações em suas passarelas, impulsionando sua prática.

Este acessório como parte do outfit foi uma tendência na década de 80, quando grandes estrelas não hesitavam em procurar meias estampadas com designs divertidos e usá-las com um sapato stiletto. Apesar de parecer um pouco extravagante devido à rigidez dos códigos de vestimenta nas monarquias, a princesa Diana de Gales conseguiu se vestir assim em mais de uma ocasião.

Esta é uma tendência que está voltando com força nas ruas de Milão, Paris e Nova York. Geralmente é usada com sapatos de bico fino e salto, assim como com sapatos de salto fino sem calcanhar. Uma das dicas fundamentais é que tanto as meias curtas quanto o calçado contrastem. Por exemplo, meias brancas com saltos pretos; ou uma peça de roupa com estampa sutil em branco e vermelho, com sapatos vermelhos de bico fino, como os que Diana usava, de acordo com a Vogue.

Como usar meias com calçados altos?

Os especialistas em moda dão algumas dicas para pareceres incrível com este estilo eclético. Como as meias são as protagonistas, é importante que tenham padrões chamativos, como desenhos de riscas, pontos, estampados geométricos e gráficos divertidos. Podem também ser de cores vibrantes em néon; ou temáticas, com motivos de personagens, frutas, animais ou festividades. As texturas também contribuem para o estilo, por isso podes optar por meias de lã, renda ou com detalhes tridimensionais.

Lembre-se de que é importante que, ao escolher esse tipo de roupa, seus sapatos se destaquem. Certifique-se de que pelo menos um dos tons das meias esteja presente em outra parte da sua roupa, e que, se a meia tiver um design muito carregado, equilibre-o com roupas mais simples. Se você usá-las até a panturrilha com sandálias, certifique-se de que um pouco de pele seja visível entre a meia e a borda da saia ou calça.

De acordo com a revista Harpers Bazaar, você pode usá-lo assim: “com uma saia longa de couro marrom com meias brancas e sandálias pretas”, e que “uma das coisas mais marcantes dessa tendência é que pode ser usada com roupas longas e também com minissaias”.

Esta moda é muito versátil e permite muita criatividade, então divirta-se experimentando diferentes combinações!