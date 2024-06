‘Doença do namorado’: o que é e por que ocorre

A 'doença do namorado' é temporária, mas afeta amizades

A alegria, a vontade de viver, os nervos e outras emoções experimentadas ao iniciar um relacionamento amoroso são muito intensas, mas não é tudo o que se pode viver ao começar um namoro.

ANÚNCIO

Durante esta etapa tão doce da vida, alguns homens e mulheres também podem desenvolver um ‘mal’ que acaba afetando seus outros relacionamentos: a ‘doença do namorado’.

O que é ‘doença do namorado’?

A ‘doença do namorado’ é um fenômeno que ocorre quando uma pessoa deixa de lado seus amigos em favor de um relacionamento que acabou de começar. Meses depois, ela volta para seu círculo social com ou sem o parceiro.

O termo ‘boyfriend sickness’ foi compartilhado pela primeira vez pela tiktoker Tinx para representar essa situação; no entanto, pode afetar pessoas de todas as orientações sexuais e gêneros.

A ‘doença’ é perturbadora quando se é o amigo que é abandonado, mas de acordo com especialistas consultados pelo The Washington Post (via Infobae), trata-se de uma fase normal, saudável e temporária.

A professora associada de Psiquiatria da Universidade de Columbia, Amir Levine, explicou ao meio de comunicação que o que acontece é que o sistema de apego se precipita ao iniciar um novo relacionamento amoroso.

E, embora os amigos sejam vitais, o cérebro dedica mais tempo a trabalhar na construção de um vínculo estável com o novo namorado ou namorada. “Os seres humanos têm nuances”, observou Levine.

ANÚNCIO

"Mas na maioria das vezes, há uma pessoa no topo da hierarquia. Se algo de ruim acontecer, há uma pessoa para quem você vai ligar. É o seu mecanismo de segurança", acrescentou a especialista.

Por isso, quando se conhece um possível interesse amoroso, deve-se adotar um desconhecido e forjar um vínculo tão forte com ele que ele se posicione no topo do seu sistema de apego.

"A psiquiatra afirmou em sua conversa com o meio de comunicação que é necessário muita confusão e recabeamento do neurocircuito para transformar esse completo desconhecido em alguém importante."

A oxitocina pode ter um papel nessa ‘doença’

A coautora de Anexado: ‘A Nova Ciência dos Anexos Adultos e Como Pode Ajudá-lo a Encontrar -e Manter- o Amor’ esclareceu que o processo requer que os namorados passem horas a sós e pode levar meses.

O tempo juntos e a proximidade estimulam o sistema de recompensa no cérebro, tornando extraordinariamente satisfatório estar com o novo parceiro e angustiante se afastar dele.

No entanto, uma vez que um vínculo seguro tenha sido estabelecido e se entenda que a outra pessoa não irá embora por sair um dia com os amigos, é possível começar a explorar outras relações tranquilamente.

Na verdade, os casais tendem a desejar compartilhar seus círculos após se conectarem, de acordo com Levine. “A próxima etapa da conexão é: ‘quero que conheça meus amigos e minha família,” disse.

Além disso, especialistas acreditam que a ocitocina, mais conhecida como o ‘hormônio do amor’, também desempenharia um papel importante na formação de casais românticos e no chamado ‘mal do namorado’.

Assim que o cérebro dá importância a um possível parceiro, o hormônio pode intensificar determinados estímulos ligados a essa pessoa e relegar outros a um plano mais secundário.

“Todos nós já tivemos a experiência de entrar em uma sala ou olhar através de uma multidão e ver certos rostos, pessoas que conhecemos ou pessoas que nos interessam,” disse Robert Froemke, professor de genética no Instituto de Neurociências da Universidade de Nova York (NYU), ao Post.

“É provável que outro tipo de neurônios, pelo menos a oxitocina, sejam responsáveis por formar vínculos intensos quando começamos a passar tempo com alguém”, afirmou também o professor do Departamento de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina Grossman da NYU.

O problema de o cérebro se concentrar mais em um novo namorado é que a pessoa dedica menos tempo a amizades, trabalho e outras responsabilidades até que os hormônios se estabilizem.

Froemke argumentou: “Os cérebros são realmente bons em prestar atenção a certas pessoas ou características das coisas que são importantes no momento”.

As amizades devem ser cuidadas

Por outro lado, a psicoterapeuta Charlotte Fox Weber destacou que ser excluído pode ser doloroso para os amigos. "Acredito que pode ser sentido como uma ameaça e como uma perda", afirmou.

“Pode haver muita pressão social para dizer o quão feliz você está pela pessoa. Uma parte de você se alegra, mas outra se sente abandonada”, expôs ao jornal mencionado anteriormente.

A autora de Dime lo que quieres: Uma terapeuta e seus clientes exploram nossos 12 desejos mais profundos também lembrou que as amizades devem ser cuidadas mesmo ao iniciar um romance.

"As amizades são uma parte muito importante da saúde mental, do bem-estar, da identidade e do propósito", argumentou. Por outro lado, é importante estar atento aos sinais de que a intensidade do novo amor de uma amizade deixou de ser saudável e normal para se tornar algo mais.

Se faz muito tempo que você não ouve falar do seu amigo e acha que o seu parceiro está tentando isolá-lo da sua rede de apoio, por exemplo, pode significar que ele está em um relacionamento doentio e possivelmente abusivo.

No entanto, a ‘doença do namorado’ costuma ser positiva e ajuda as pessoas a melhorar. Além disso, a maioria se reincorpora sem problemas aos seus grupos de amigos depois de se curar desse ‘mal’.