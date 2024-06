O visagismo, uma ferramenta importante para escolher os óculos certos para o seu rosto

A escolha dos óculos adequados não depende apenas da graduação e proteção UV, mas também da forma e tons do rosto. Esse processo, conhecido como visagismo, é fundamental para realçar os pontos fortes de cada indivíduo e alcançar uma aparência harmoniosa. O termo ‘visagismo’ vem da palavra francesa ‘visage’, que significa rosto, e seu estudo foca nas proporções e características faciais para otimizar a escolha de acessórios.

Para Gabriela Corcuera, Gerente de Marketing do Peru/Equador da EssilorLuxottica, "No contexto dos óculos, é importante considerar o visagismo e avaliar a forma do rosto e as cores complementares que melhor se adaptam a ele. Dessa forma, os óculos não apenas corrigem a visão, mas também realçam a aparência pessoal", comentou.

Cada tipo de rosto tem características específicas que influenciam em quais tipos de óculos são mais favorecedores, por exemplo:

Os rostos ovais, devido ao seu equilíbrio natural, podem adaptar-se a uma ampla gama de estilos.

Os rostos redondos beneficiam-se de armações quadradas ou retangulares que adicionam definição.

Para os rostos quadrados, os modelos arredondados suavizam as feições.

Os rostos em forma de coração, com maçãs do rosto proeminentes, ficam melhores com armações que equilibram a testa e o queixo.

"Os óculos podem influenciar significativamente na percepção da nossa personalidade e estilo. Desde estilos clássicos que transmitem sofisticação até armações modernas que indicam criatividade e confiança, escolher os óculos certos reflete a nossa identidade", comenta Corcuera.

A cor das armações dos óculos também é essencial para complementar o tom de pele e a cor dos olhos. Tons quentes, como marrom e dourado, favorecem peles quentes, enquanto cores frias, como prata e preto, são ideais para tons de pele frios. Além disso, as armações podem equilibrar e harmonizar as proporções faciais, criando contraste e direcionando a atenção para áreas específicas do rosto, como os olhos ou a testa.