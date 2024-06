5 destinos para passar o inverno perto de São Paulo

O inverno chega praticamente com as férias de julho. A temporada fria começa no dia 20 de junho e termina no dia 22 de setembro. Pensando em quem deseja aproveitar as férias de julho curtindo o frio, a Turbi, empresa 100% digital para locação de veículos, preparou uma lista com 5 opções diferentes de lugares para viajar perto de São Paulo.

Com tag de pedágio incluso e disponibilidade de locação por hora, dias ou semanas e assinaturas a partir de um mês, a empresa oferece conforto e preço acessível para quem não tem carro, mas quer aproveitar as férias para fazer uma viagem com a família, sozinho ou com amigos.

Conforme o CEO da Turbi, Diego Lira, a procura pelo aluguel de carros em julho é aproximadamente 15% maior do que em outros meses do ano. “Hoje em dia as pessoas podem alugar um carro sem burocracias e papeladas, mas em um procedimento 100% online. Além disso, é possível escolher o carro ideal de acordo com a necessidade da viagem. Essa flexibilidade chama a atenção para quem quer viajar neste período”, explica Diego.

Confira as opções abaixo:

1. Monte Verde (165km da capital paulista)

Na Serra da Mantiqueira, Monte Verde é um distrito de Camanducaia (MG) e possui um tradicional festival de inverno que acontece durante todo o mês de julho. O lugar possui também, ótimas opções de restaurantes para comer fondue, casas de chocolate caseiro e acomodações para famílias, com opções românticas para casais. A dica é procurar o voo panorâmico pela região da serra!

2. Serra Negra (152 km da capital paulista)

Serra Negra é casa de um dos maiores festivais de inverno do país, que acontece até o final de julho. A cidade é uma opção para quem gosta de montanhas, com mirantes, fontes de água e clima frio. A cidade possui ótimas opções de pousadas para relaxar e é reconhecida como um ótimo lugar para comprar roupas de inverno.

3. Campos do Jordão (170km da capital paulista)

A cidade é vizinha de Monte Verde e um dos principais destinos de inverno próximo de São Paulo. Com um clima ameno e ambiente descontraído, Campos do Jordão conta com ótimas opções gastronômicas e uma programação familiar. Em julho, a cidade traz mais uma edição do maior e mais tradicional evento de música clássica da América Latina, com apresentações 100% gratuitas. A Cidade também conta com museus, como o Felícia Leirner e parques com atividades ao ar livre como o Capivari e o Horto Florestal.

4. São Roque (65km da capital paulista)

Esse é um destino muito escolhido por casais e amantes do vinho. O principal atrativo da cidade é a Estrada ou Rota do Vinho, que além de contar com restaurantes e passeios em vinícolas e adegas, em ambientes descontraídos, também traz uma programação especial, como A Vila Don Patto, um “Inverno Encantado” com programação até o dia 11 de agosto.

5. Paranapiacaba (48km da capital paulista)

Que tal um passeio de trem em um distrito de Santo André? Paranapiacaba é uma pequena cidade turística criada por imigrantes ingleses que vieram ao país para construir as ferrovias do estado de São Paulo. Com uma arquitetura única e boas opções gastronômicas, a cidade respira os tempos dos barões de café e seu festival de inverno acontece nos dois últimos finais de semana de julho!

Sobre a Turbi

A Turbi é uma empresa de tecnologia de locação de veículos 100% digital, que surgiu para facilitar e desburocratizar todo o processo de aluguel de carro, mudando o conceito que os usuários possuem com as locadoras tradicionais. Presente nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Santo André, São Caetano, São Bernardo, Osasco, Barueri e Taboão da Serra, todos os estacionamentos com Turbi funcionam 24h por dia, durante os 7 dias da semana, assim é possível que o usuário alugue ou devolva o veículo a qualquer hora do dia. A Turbi também vende seus veículos.

