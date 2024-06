Divertida Mente 2 chegou aos cinemas na última quinta-feira (20), cumprindo a promessa de uma sequência digna da franquia. Com novas Emoções no pedaço, a fase da puberdade de Riley promete um caos generalizado na sala de controle da mente. Vai assistir?

Aproveitando o clima de Divertida Mente 2, trouxemos um desafio perceptivo para calibrar suas técnicas, em paralelo à diversão em desfrutar de um passatempo rápido e prático. Abaixo você confere um desafio!

Caso conte com uma visão apurada e veloz, não precisa se preocupar com a resolução do teste dentro do tempo estipulado. Veremos se você está dentre os habilidosos.

A proposta consiste no seguinte: você tem apenas cinco segundos para encontrar a Tristeza diferente das demais.

Divertida Mente 2: você consegue encontrar a Tristeza fora do padrão em 5 segundos? (Reprodução/Adaptado de Disney e Pixar)

Se você acredita não comportar um olhar tão aguçado, aproveite esta oportunidade para desenvolver sua perspectiva e trabalhar seu estímulo com o teste deste artigo. Fazer mais atividades semelhantes podem te ajudar com o domínio das habilidades.

Se foi possível concluir a busca pela Emoção fora do padrão, tiramos o chapéu por sua performance! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um desafio tão simples. Abaixo você confere a resposta:

Resultado:

Divertida Mente 2: você consegue encontrar a Tristeza fora do padrão em 5 segundos? (Reprodução/Adaptado de Disney e Pixar)

Confira o trailer de Divertida Mente 2, já em cartaz em todos os cinemas!

