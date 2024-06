Por que os homens também devem se preparar para ser pais?

O planejamento familiar costuma focar nos cuidados maternos, mas é crucial que os pais também se preparem para a paternidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 10% dos casais enfrentam problemas de fertilidade devido à saúde reprodutiva de um ou de ambos os membros.

Diante desse cenário, a Humana S.A. enfatiza que o primeiro passo é cuidar da saúde geral, o que inclui a realização de check-ups médicos regulares. Além disso, é importante ter uma alimentação equilibrada, que inclua nutrientes essenciais como o ácido fólico para prevenir defeitos no desenvolvimento do sistema nervoso do feto. Também é recomendado manter um peso corporal adequado e evitar o consumo excessivo de álcool e tabaco para preservar a capacidade de concepção.

No entanto, a preparação para a paternidade vai além; nesta fase, a saúde mental entra em jogo, pois a chegada de um filho pode desencadear emoções intensas e desafios emocionais para ambos os pais. Portanto, é essencial aprender a lidar com o estresse e a ansiedade que podem surgir durante a gravidez e a criação.

A comunicação aberta e o apoio mútuo são ferramentas fundamentais para fortalecer a conexão do casal e enfrentar desafios juntos. Procurar recursos e redes de apoio, como grupos de pais ou aconselhamento profissional, ajudará a gerir eficazmente os momentos de frustração e a cultivar um ambiente familiar saudável e estável para o bem-estar de todos os membros.

Sem dúvida, ao adotar uma abordagem abrangente que englobe todos esses aspectos, os futuros pais estarão melhor preparados para desfrutar plenamente dessa experiência.