Ver futebol afeta os hormônios dos homens? Estudo revela mudança no comportamento enquanto veem esportes

Quando você observa seu parceiro assistindo futebol, você pode notar que seu comportamento muda consideravelmente: ele fica mais eufórico, triste ou furioso dependendo de como o jogo está indo.

Para compreender este fenômeno, consultamos especialistas em psicologia clínica sobre como os hormônios afetam os homens durante um jogo de futebol.

Jimmy Condoy, psicólogo clínico e psicoterapeuta junguiano, oferece uma perspectiva interessante sobre a relação entre esta popular atividade e a psique masculina.

Condoy enfatiza que o futebol é uma experiência simbólica e ritualística. A consciência humana e o inconsciente operam por meio de símbolos, como mencionado por Carlos Baiton com seu conceito de ‘símbolo estruturante’. Um símbolo do mundo exterior, como o frio ou o calor, é internalizado e molda nossa percepção do mundo. Da mesma forma, o futebol atua como um símbolo que estrutura a consciência dos indivíduos, especialmente dos homens.

O futebol, assim como os antigos Jogos Olímpicos na Grécia, possui uma carga simbólica e ritualística profunda. Embora alguns possam considerar os esportes como atividades sem sentido, Condoy afirma que eles têm um significado mais profundo, conectando-se com emoções do inconsciente e fortalecendo a identidade cultural.

María Sol Espinosa, psicoterapeuta emocional, naturopata e terapeuta vibracional, nos forneceu uma análise mais aprofundada sobre como os homens tendem a liberar suas emoções por meio do esporte.

O futebol é particularmente significativo para os homens porque lhes permite expressar emoções reprimidas. Em muitas culturas, os homens são ensinados a não chorar nem mostrar vulnerabilidade, criando uma ‘ferida’ emocional. O futebol, segundo María Sol Espinosa, permite aos homens conectar-se com suas emoções de forma segura e aceitável. O campo de futebol, comparável a um mandala aberto, e o uso dos pés em vez das mãos, sugerem uma conexão com funções mais sensíveis e menos lógicas do cérebro, facilitando essa libertação emocional.

Durante um jogo de futebol, os níveis de testosterona, cortisol e adrenalina nos homens aumentam significativamente. Essa mistura hormonal permite uma catarse emocional que, em outras circunstâncias, seria socialmente inaceitável. Os homens podem experimentar uma variedade de emoções intensas, desde a alegria até a tristeza, ansiedade e alívio. O futebol se torna um canal para liberar essas emoções acumuladas, funcionando quase como uma terapia coletiva.

No entanto, essa libertação emocional não está isenta de desafios. A falta de consciência emocional nos homens pode levar a comportamentos desproporcionais e desequilibrados. Muitas vezes, os homens não reconhecem que estão experimentando essas emoções intensas, o que pode resultar em conflitos, especialmente dentro de casa. As mulheres, que podem não compartilhar a mesma intensidade emocional em relação ao futebol, muitas vezes não entendem por que seus parceiros reagem tão fortemente, o que pode causar tensões.

María Sol Espinosa também aponta o problema do consumo de álcool durante os jogos. O aumento da testosterona e de outros hormônios, combinado com o álcool, pode levar a comportamentos agressivos e conflituosos fora do contexto do jogo. É crucial que os homens aprendam a lidar com essas emoções de forma saudável, reconhecendo o valor do futebol como um mecanismo de liberação emocional, mas também entendendo seus limites.

A libertação de emoções através do futebol também traz benefícios físicos. O aumento de 20% de testosterona durante uma partida pode melhorar o metabolismo e a saúde geral. No entanto, é importante equilibrar esses benefícios com uma gestão adequada das emoções, evitando que a excitação do jogo se traduza em comportamentos destrutivos.

O futebol serve como um importante meio de libertação emocional para os homens, facilitado por uma complexa interação de hormônios. É uma experiência simbólica e ritualística que permite aos homens se conectar com emoções reprimidas, oferecendo uma válvula de escape necessária em uma sociedade que muitas vezes limita a expressão emocional masculina. Reconhecer e lidar com essas emoções de forma saudável pode melhorar tanto a saúde mental quanto os relacionamentos interpessoais, criando um equilíbrio mais harmonioso na vida dos homens.