Bebidas energéticas: o grande problema de saúde do qual as pessoas não falam

As extensas horas de trabalho, somadas às responsabilidades domésticas, muitas vezes levam os adultos e adolescentes a sentirem a necessidade de consumir bebidas energéticas para conseguir cumprir todas as responsabilidades do dia. Mas, já se perguntaram quais as consequências para a saúde de se tornar um consumidor frequente desse tipo de bebida?

O que torna as bebidas energéticas tão atraentes?

A ideia de que uma bebida enlatada possa ser o impulso extra para cumprir as obrigações do dia a dia não soa mal. Geralmente, as grandes marcas que fabricam esses produtos vendem a ideia de ser a solução para o cansaço e o esgotamento. É por isso que bebidas como Red Bull e Monster se tornaram as mais consumidas em ambientes de trabalho e ensino superior.

Por que essas bebidas podem ser viciantes?

As bebidas energéticas, em sua maioria, são feitas de açúcar, taurina, vitaminas, L-carnitina e sabores artificiais. Mas o ingrediente ao qual essas bebidas devem sua eficácia é a cafeína, já que uma garrafa de 500 mililitros de Monster, por exemplo, pode conter até 160 mg de cafeína, o que equivale a tomar até 3 xícaras de café de uma vez. Isso está muito longe das recomendações de consumo feitas por entidades como a Organização Mundial da Saúde (OMS), já que o consumo adequado de cafeína para uma pessoa não deve exceder duas xícaras por dia.

Quais são os riscos de consumir mais bebidas energéticas por dia?

O consumo excessivo de cafeína pode trazer certas complicações para a saúde das pessoas, como a desidratação aumentada pelas altas concentrações de café que aumentam as idas ao banheiro, as dificuldades para conciliar o sono porque a cafeína libera dopamina que mantém o cérebro estimulado, e a dificuldade de manter a atenção em uma única coisa depois de um tempo. E talvez a razão principal para reduzir o consumo de bebidas energéticas seja o aumento do risco de complicações cardiovasculares, como a hipertensão e o risco de infarto.

O consumo responsável de bebidas energéticas

Embora reduzir o consumo de bebidas a zero seja a melhor solução, é importante entender que em certas circunstâncias o consumo dessas bebidas pode ser necessário para que as pessoas não sintam um fardo excessivo sobre seus ombros. Portanto, é recomendado consumir outras alternativas mais saudáveis, como: