5 razões para adicionar pipoca à sua dieta

A pipoca é conhecida por ser a companhia ideal para um filme no cinema ou para momentos de descontração em casa com amigos e familiares. Mas, além de ser deliciosa, a pipoca oferece uma série de vantagens para a saúde.

Com mais antioxidantes do que muitas frutas e vegetais, e um baixo índice calórico, a pipoca é considerada um lanche perfeito que ajuda a manter uma alimentação balanceada sem abdicar do sabor. Especialistas recomendam preparar a pipoca sem manteiga ou óleo, apenas em uma panela com tampa, para aproveitar ao máximo seus benefícios nutricionais.

A pipoca vendida em supermercados, pronta para micro-ondas, geralmente contém óleo e sal adicionados, aumentando seu índice calórico. Este alimento é rico em vitaminas e minerais, como cobre, zinco, ferro, magnésio e fósforo, essenciais para a saúde geral do corpo.

Os 5 benefícios da pipoca

1 - Alta concentração de fibras

A pipoca oferece 10 gramas de fibra por 100 gramas, o que promove um bom funcionamento do intestino, ajuda a prevenir constipação, reduz os níveis de colesterol, auxilia na prevenção do câncer de cólon e melhora o controle glicêmico em pessoas com diabetes.

2 - Propriedades antioxidantes

Aquela casquinha marrom da pipoca, que muitas vezes fica presa nos dentes, é rica em polifenóis e fibras. Estes componentes são altamente benéficos para a saúde, ajudando a combater os radicais livres e promover uma digestão saudável.

3 - Ajuda na digestão

Devido ao seu elevado teor de fibras, a pipoca é um excelente alimento para crianças e atletas, pois facilita o trânsito intestinal e previne a constipação. No entanto, pessoas com problemas digestivos prévios devem consumir com cautela, pois pode causar desconforto abdominal ou gases se ingerida rapidamente.

4 - Nutritiva

Cada 100 gramas de milho contêm 8,9 gramas de proteína, 3,9 gramas de gordura, 2 gramas de fibra alimentar e 72,2 gramas de carboidratos, tornando a pipoca um alimento altamente nutritivo que fornece energia e mantém o corpo em equilíbrio.

5 - Rica em vitaminas do complexo B

A pipoca contém vitaminas B1, B7 e A. A vitamina B1 é essencial para a correta absorção da glicose pelo cérebro e conversão dos alimentos em energia. A vitamina B7 é benéfica para a manutenção da pele e dos cabelos, enquanto a vitamina A é importante para uma visão saudável.

Fonte: O Globo