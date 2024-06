Saiba a verdade sobre pintar as unhas dos pés com frequência

No Brasil, onde o clima tropical prevalece durante todo o ano, é comum que as pessoas optem por usar sandálias e chinelos para se manterem frescas. Com isso, a preocupação com a aparência das unhas dos pés aumenta, levando muitas mulheres a frequentar a pedicure regularmente. No entanto, se você é uma daquelas que adora manter as unhas dos pés sempre pintadas, especialistas recomendam fazer intervalos entre as colorações.

ANÚNCIO

Riscos de pintar as unhas dos pés com frequência

Montserrat Diéguez Blasi, membro do Conselho Diretivo do Ilustre Colégio Profissional de Podologia de Madrid (ICOPOMA), explica que o uso constante de esmaltes, especialmente os permanentes ou semipermanentes, pode enfraquecer as unhas, causando manchas e alterações na cor. Isso ocorre porque a aplicação contínua de esmalte quebra a lâmina ungueal, enchendo-a de fissuras e reduzindo sua flexibilidade.

Além disso, o hábito de lixar a superfície das unhas pode ser prejudicial. Lixar a lâmina ungueal pode resultar na perda de sua espessura natural, tornando as unhas mais frágeis e suscetíveis a danos.

Sinais de danos causados pelo esmalte

Uma maneira de identificar se o esmalte está danificando suas unhas é observar a condição delas após a remoção do produto. Se suas unhas apresentam manchas amarelas ou brancas, isso pode ser um indicativo de que estão sendo prejudicadas. Outra complicação comum é a onicomicose, uma infecção fúngica que pode surgir quando as unhas são constantemente cobertas por esmalte. Blasi explica que a camada de esmalte cria um ambiente úmido que impede a respiração adequada da unha, facilitando a proliferação de fungos.

Se você suspeita que suas unhas estão com fungos, é melhor evitar pintá-las, pois isso pode agravar o problema. Em vez disso, procure a orientação de um podólogo para tratar a infecção adequadamente. Além disso, optar por esmaltes menos agressivos e prestar atenção ao prazo de validade dos produtos pode ajudar a manter a saúde das unhas.

Recomendações para manter as unhas saudáveis

Para evitar os problemas mencionados, é importante dar um descanso às unhas dos pés entre as aplicações de esmalte. Deixar as unhas “respirarem” permite que elas recuperem a força e a flexibilidade natural. Considere alternar entre períodos com e sem esmalte, e use produtos de qualidade que não sejam tão agressivos à lâmina ungueal.

Além disso, mantenha uma rotina de cuidados que inclua hidratação das unhas e cutículas, evitando lixar a superfície das unhas com frequência. Dessa forma, você contribuirá para a saúde e a beleza de suas unhas, prevenindo danos a longo prazo.

Fonte: Edital Concursos Brasil