Com uma dose de constância nas práticas em desafios perceptivos, o acréscimo de habilidade acaba se tornando perceptível com o passar do tempo. Com tal pensamento em vista, trouxemos um desafio numérico, a fim de deixar seu olhar aguçado enquanto se diverte.

Observe que para fazer o desafio há necessidade de tomar cuidado e respeitar o tempo limite. Veremos se você está dentre os habilidosos de olhar aguçado.

A proposta é a seguinte: existe uma dupla numérica “intrusa” e você precisa identificá-la em 12 segundos. Observe bem a imagem abaixo:

Dezena infiltrada: busque pela dupla numérica fora do padrão em 12 segundos e manifeste habilidade (Metro World News)

Se você acredita não comportar um olhar tão aguçado, aproveite esta oportunidade para desenvolver sua perspectiva e trabalhar seu estímulo com o teste deste artigo. Fazer mais atividades semelhantes podem te ajudar com o domínio das habilidades.

Se foi possível concluir a busca pela sequência numérica diferente de “55″ sem antes consultar o resultado, tiramos o chapéu por sua performance! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um desafio tão simples. Abaixo você confere a resposta:

Resultado:

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Mas não se engane, atividades semelhantes tendem a ser tão desafiadoras como a que está presente neste artigo. Vale lembrar que quanto mais você pratica, fica ainda mais habilidoso para lidar com dinâmicas futuras.

É interessante praticar desafios semelhantes, a fim de obter um tempo de qualidade e lazer práticos, para assim contornar a correria do dia a dia. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

