Como forma de medir suas habilidades de busca, os desafios perceptivos são ótimos meios. Haja vista a possibilidade de testes sendo aplicados das mais variadas maneiras, seu olhar fica cada vez mais trabalhado. Abaixo você confere um desafio promovido pelo Daily Star.

Caso conte com uma visão apurada e veloz, não precisa se preocupar com a resolução do teste dentro do tempo estipulado. Veremos se você está dentre os habilidosos.

A proposta consiste no seguinte: você tem apenas 35 segundos para encontrar o caranguejo camuflado no meio dos demais.

Somente quem tem um olhar minucioso pode encontrar o caranguejo na figura em 35 segundos (Reprodução/Komowa)

Se você acredita não comportar um olhar tão aguçado, aproveite esta oportunidade para desenvolver sua perspectiva e trabalhar seu estímulo com o teste deste artigo. Fazer mais atividades semelhantes podem te ajudar com o domínio das habilidades.

Se foi possível concluir a busca pelo caranguejo dentre as conchas, tiramos o chapéu por sua performance! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um desafio tão simples. Abaixo você confere a resposta:

Resultado:

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Mas não se engane, atividades semelhantes tendem a ser tão desafiadoras como a que está presente neste artigo. Vale lembrar que quanto mais você pratica, fica ainda mais habilidoso para lidar com dinâmicas futuras.

É interessante praticar desafios semelhantes, a fim de obter um tempo de qualidade e lazer práticos, para assim contornar a correria do dia a dia. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

