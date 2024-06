A rainha Letizia nos ensina a combinar sapatilhas com estilo e modernidade sem parecer uma avó

A rainha Letizia é sempre uma inspiração de moda em cada uma de suas aparições e com qualquer peça que use, incluindo as sapatilhas da moda. Depois de algumas lesões que teve no pé, a soberana espanhola optou por usar apenas calçados baixos, nos dando lições quando buscamos conforto e estilo ao mesmo tempo.

Desde tênis brancos, alpargatas, até sapatilhas pretas, a esposa do rei Felipe brinca com o que está atualmente na moda, demonstrando também que são peças extremamente versáteis que combinam com tudo.

Como combinar as sapatilhas de acordo com a rainha Letizia

Conforme explicado pela Mujer Hoy, isso foi mostrado durante a reunião anual com os membros dos Patronatos da Fundação Princesa de Astúrias. Como todos os anos, a famosa de 51 anos optou por um estilo muito ‘working girl’ que nos dá ideias para irmos ao escritório no dia a dia e nos sentirmos fabulosas.

Neste caso, optou por um casaco xadrez de tweed e calças pretas justas, com sapatilhas combinando para exibir sobriedade e estilo.

De acordo com a mesma fonte, este tipo de calçado foi lançado "algumas semanas atrás durante a visita de Zelenski à Espanha no final do mês de maio", destacando-se por ser um modelo aberto com alça e fivela.

Por ser tão clássica e sóbria, a rainha Letizia nos lembra que a melhor maneira de usar as sapatilhas é com uma peça que se destaque e seja o ponto central do visual, complementada por outras que equilibrem. No caso dela, o destaque foi para o casaco, que atraiu todos os olhares e elevou sua imagem para este evento formal.

Siga o mesmo conselho para suas roupas de trabalho, assim como quando quiser sair para passear ou comparecer a eventos, procurando algo confortável e feminino.