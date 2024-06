5 truques fáceis para seu rosto parecer mais fino que não incluem dieta nem bichectomia

Existem muitas maneiras de estilizar o seu rosto que não exigem passar por cirurgia, como essas dicas fáceis para parecer com o rosto mais fino e realçar seus atributos, de forma natural e econômica. Atualmente, existem soluções como a bichectomia ou a lipopapada, que acabam sendo radicais, caras e até dolorosas, por isso não são funcionais para a maioria.

Uma das melhores virtudes dessas soluções é que não são invasivas e podem fornecer resultados eficazes, independentemente da idade ou tipo de rosto.

Truques fáceis para parecer o rosto mais magro

Yoga facial

De acordo com a Glamour, é uma das alternativas mais saudáveis porque traz muitos outros benefícios além de tonificar os músculos do rosto, revitalizar a pele e dar uma aparência radiante. Quem já experimentou afirma que afasta as tensões e aumenta a elasticidade, o que ajuda na circulação. O beijo ao céu, o sopro do peixe e a expressão de surpresa são algumas das posições.

Boyfriend blush: La técnica de maquillaje que resta años a tu rostro Con la técnica de maquillaje boyfriend blush luces sencilla y natural (Foto: Freepik)

Massagens com gua sha

Semelhante à opção anterior, temos esta técnica que ganhou destaque nos últimos anos. Para isso, é necessário a pedra gua sha, que tem um formato plano para massagear o rosto e que pode ser aplicada antes do skincare noturno todas as noites.

Maquiagem

Para parecer o rosto mais fino, não podemos esquecer a maquiagem e técnicas como o contorno, que ajudam a melhorar as características de acordo com o seu tipo de rosto. Deve-se usar o contorno ou bronzer nas áreas que deseja afinar, como a testa, as maçãs do rosto, o queixo e áreas semelhantes.

As mechas também geram um efeito favorecedor no seu look | (Freepik)

Penteados

Além disso, os especialistas recomendam não descartar as opções de penteados que alongam ligeiramente e que fazem com que seus traços fiquem mais definidos. "O truque está em escolher estilos que adicionem altura e volume na parte superior da cabeça, como rabos de cavalo, coques altos ou coques despojados", afirma a mesma fonte.

Mechas de contorno

Por último, você pode aproveitar as diferentes tonalidades de tintas de cabelo que ajudam a iluminar, suavizar as características faciais e modernizar o visual. Por exemplo, a técnica do face framing envolve pintar ou descolorir as mechas frontais do rosto para dar a elas um tom diferente e estilizado.