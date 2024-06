O caça-palavras é um modelo dinâmico que sempre vai se aprimorar, mas nunca sair de moda. Embora seja uma atividade prática para o dia a dia, pode apresentar altos níveis de dificuldade. Neste artigo, seu maior vilão será o tempo limite.

Concentre-se na figura e preste bem atenção no cronômetro para não se exceder. É possível compartilhar o desafio com os outros. Assim, poderão descobrir quem é o mais habilidoso do grupo quanto se trata da arte do caça-palavras.

A seguir, veremos se é capaz de localizar a palavra “infelicidade” no caça-palavras em apenas alguns segundos. Observe bem no quadro abaixo:

Você consegue achar ‘INFELICIDADE’ neste caça-palavras em apenas 11 segundos de procura? (Metro World News)

O desafio deixará sua habilidade perceptiva ainda mais trabalhada. Lembre-se que ele deverá ser realizado dentro de 11 segundos. Se você acredita ser fera em desafios como este, continue praticando conosco.

Se concluiu o caça-palavras sem consultar o resultado, saiba que fez um belo trabalho! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um teste tão simples. Abaixo você confere a resposta do desafio:

Resposta:

Você consegue achar ‘INFELICIDADE’ neste caça-palavras em apenas 11 segundos de procura? (Metro World News)

Viu só como a resposta se encontra em um canto estratégico da figura? Desta forma o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

