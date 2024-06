Tesouros do Louvre: Conheça as obras raras que encantam e valem fortunas

O Museu do Louvre, em Paris, é um dos pontos históricos mais conhecidos no mundo todo. Por lá, diversas obras estão distribuídas em um 160 mil metros quadrados e 17 km de galerias e corredores. Tanto espaço e tantas histórias não à toa, já que possivelmente esse é um dos museus mais seguros do mundo, já que guarda obras antigas e raras.

A historiadora da arte Helena Ribeiro, que mora em Paris há mais de uma década, listou quatro obras surpreendentes que, além de antigas e raras, custam milhões ou até mesmo tem seus valores inestimáveis, de acordo com especialistas.

1 - Mona Lisa - Leonardo da Vinci

A obra que não pode faltar nesta lista é a Mona Lisa, quadro bastante conhecido produzido pelo artista Leonardo da Vinci. O pintor foi um dos grandes nomes do Renascimento e sua obra é uma das mais famosas do mundo. O sorriso enigmático no retrato icônico de Lisa Gherardini custa cerca de U$ 870 milhões de dólares.

2 - A Liberdade Guiando o Povo (La Liberté guidant le peuple) - Eugène Delacroix

A obra de Eugène Delacroix mostra um dos momentos mais importantes para a França na Revolução de 1830. Nomeado como “A liberdade guiando o povo”, o quadro foi feito pelo artista no mesmo ano e marcava a história do país, deixando um legado de luta por liberdade.

De acordo com especialistas, a obra tem um valor inestimável devido ao seu tempo e a importância relacionada à história do país. “As obras com valores inestimáveis são aquelas com muita importância histórica, cultural e artística. Várias obras estão nesta lista justamente por serem peças únicas com um contexto cultural rico”, explica Helena.

3 - As Bodas de Caná (Les Noces de Cana) de Paolo Veronese

Uma das obras mais importantes em exibição no Louvre é de Paolo Veronese que retrata o famoso milagre bíblico em que Jesus transforma água em vinho. Feita em 1562, o quadro é uma das maiores pinturas dentro do museu na França, tendo 6,77 metros por 9,94 metros. A obra também tem um valor inestimável.

4 - A Vênus de Milo (Vénus de Milo)

Datada entre 130 e 100 a.C. a obra é uma estátua grega antiga que representa a deusa Afrodite e tem mais de dois metros de altura, composta basicamente de dois grandes segmentos de mármore de Paros, com várias outras partes menores trabalhadas em separado e ligadas entre si por grampos de ferro, uma técnica comum que os gregos antigos usavam. A arte também tem seu valor inestimável.

Segundo Helena, dezenas de outras obras também não possuem um valor específico. “As obras raras e antigas, que trazem a história da humanidade, não estão à venda e pela sua importância fica difícil calcular o valor que elas têm, por isso muitas sequer são avaliadas”.

As obras citadas fazem parte do acervo do Museu do Louvre, que fica em Paris, na França.

Sobre Helena Ribeiro

Saiu do Brasil em 2011 para fazer um mestrado em Estudos Teatrais em Paris, mas no meio do caminho se apaixonou pela história da Arte e resolveu deixar os palcos para trás. Se formou em História da Arte pela Universidade Paris Sorbonne e trabalha como guia para brasileiros em Paris!

Fundou a empresa Viva Paris e compartilha com os turistas todo seu amor e entusiasmo pela cidade luz. Propõe visitas guiadas nos principais museus de Paris: Museu do Louvre, Museu d’Orsay, Museu Rodin e outros lugares incríveis que você não pode deixar de conhecer. Além disso, trabalha como consultora de viagem para quem está organizando sua viagem para a cidade do amor.

Fonte: Exclame! Assessoria de Imprensa