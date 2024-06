0 que o dia do seu nascimento revela sobre sua personalidade oculta, de acordo com a numerologia

O conceito de numerologia abrange relações místicas entre números e a vida das pessoas, como detalhado pela Revista Nueva Mujer.

Pensando nisso, aqui está o que o dia da semana em que você nasceu diz sobre sua personalidade. Confira:

Domingo: O domingo é um dia de sorte para as pessoas nascidas nele. A estrela que os rege é o Sol, por isso estão sempre protegidos por uma luz que lhes permite ser criativos e extrovertidos.

Segunda-feira: As segundas-feiras são regidas pela Lua, e isso significa que as pessoas nascidas neste dia têm um senso de dedicação mais forte à família do que as nascidas em outros dias da semana, são sensíveis e gentis.

Terça-feira: Dia regido pelo deus da guerra (Ares), então as pessoas nascidas neste dia têm um espírito guerreiro, são impacientes e ousadas.

Quarta-feira: As quartas-feiras são regidas por Mercúrio, portanto a comunicação é essencial para as pessoas nascidas neste dia, são versáteis e despreocupadas, embora também possam sentir melancolia.

Quinta-feira: As quintas-feiras são regidas por Júpiter, portanto, as pessoas nascidas neste dia tendem a ser otimistas e divertidas.

Sexta-feira: As sextas-feiras são regidas por Vênus, o planeta do amor e do equilíbrio. As pessoas nascidas neste dia tendem a ser sociais e artísticas, interessadas em beleza e amor.

Sábado: Os sábados são regidos por Saturno, o deus da riqueza e da agricultura, então as pessoas nascidas em um sábado são modestas, sábias e rigorosas.

Texto com informações da revista Nueva Mujer