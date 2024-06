Saiba o que suas pintas revelam de acordo com o Feng Shui: você ficará surpresa

Afirmar que todo mundo tem pintas não seria absurdo, pois elas são uma das marcas mais comuns que o ser humano possui e são produzidas quando os melanócitos crescem agrupados devido à genética, exposição ao sol, idade e mudanças hormonais. No Feng Shui, acredita-se que a localização de cada uma delas tem um significado especial e pode revelar alguns traços da personalidade.

ANÚNCIO

O mestre em Feng Shui, o argentino Gustavo Antúnez, detalhou em seu canal do YouTube, quais são esses aspectos que revelam de cada pessoa, o que pode impressionar a muitos. Ele explicou o significado de cada marca de acordo com o local em que estão.

Por exemplo, ele afirma que, quando uma pessoa tem essa marca no quadril, perto do local de união com o osso do fêmur, há uma grande probabilidade de que seja alguém que não goste de caminhar, se exercitar ou tenha dificuldade em levar uma vida saudável. Também se acredita que se a pinta estiver na perna esquerda, é porque há uma certa dificuldade em tomar decisões, enquanto na direita, que se é impaciente.

Mais abaixo, na região da coxa. Ter um nevo, como também é conhecido, ali indica que se está diante de alguém muito doce, de bom caráter, determinado, com senso de humor, mas um pouco distraído. No joelho, perto da rótula, indica que é o parceiro ideal, porque é uma pessoa equilibrada e sensata, com quem se pode estabelecer bons contratos.

Embora se a marca seja refletida do lado esquerdo, isso se refere à necessidade de reconhecimento; e do lado direito, à humildade e simplicidade. Se a marca estiver localizada na parte de trás, na altura onde os homens colocam as carteiras, é um bom presságio, pois está relacionada à economia, à previsão, ao não desperdício.

Alguns especialistas afirmam que também está associado a um caráter equilibrado e ao senso comum, à lógica. Quando a pinta aparece na região do cóccix, reflete que se trata de uma pessoa que absorve conhecimento muito rapidamente por ser inteligente. Agora, em relação às pintas na região do púbis, é que elas desfrutam muito do sexo oral.

Quando a mancha aparece atrás do joelho, significa que terá bons amores, talvez um que dure para toda a vida. Se as pintas aparecerem na área dos músculos da panturrilha, Gustavo descreve isso como o local onde se pode evidenciar os relacionamentos passados.

Já na área dos pés, há uma tendência para os prazeres refinados e geralmente deixam as coisas inacabadas. Se aparecem no dedão do pé, então, tem a ver com inteligência; mas no dedo ao lado, é autoestima; e no dedo pequeno, repressão sexual. E você, já viu onde estão localizadas suas pintas mais significativas?