Os 5 segredos para estar com o amor da sua vida para sempre, de acordo com especialistas

Os 5 segredos para estar com o amor da sua vida para sempre, de acordo com os cientistas

O amor não é suficiente para permanecer juntos para sempre, embora seja uma verdade difícil de aceitar. Para os especialistas, esses são os verdadeiros segredos que permitirão estabelecer um relacionamento de longo prazo, saudável e satisfatório, com o amor da sua vida ou ‘alma gêmea’.

De acordo com pesquisadores da Universidade de Harvard, citados por Soy Carmín, que estudaram os comportamentos dos casais para concluir o que nos permite nos aproximarmos mais do sucesso, embora, é claro, a durabilidade não seja garantida.

Quais são os segredos para estar com o amor da sua vida para sempre?

Tempo de qualidade

O primeiro deles é passar tempo juntos, mas não importa tanto a qualidade quanto a quantidade. Conversar, rir, ouvir um ao outro, sempre tentar se conhecer. De acordo com a Harvard Health Publishing, o ideal é compartilhar atividades ou hobbies que ambos desfrutem e fortaleçam o vínculo.

Essas dicas podem prolongar sua estadia a dois (Freepik)

Comunicação, mas não em excesso

Num relacionamento, é fundamental saber até quando é recomendável falar, pois se falarmos demais, podemos magoar nosso parceiro ou revelar informações que podem causar problemas. É preciso ter filtros e evitar gerar conflitos desnecessários que desgastem o vínculo.

Gratidão

Outro segredo para estar com o amor da sua vida é saber reconhecer os esforços e detalhes que essa pessoa tem conosco. “Transmitir seu apreço pelo seu parceiro pode fazer com que ele te aprecie mais. Essa gratidão compartilhada leva ambas as pessoas a responderem melhor às necessidades do outro e a terem mais chances de permanecer na relação”, diz a publicação.

Curar essas feridas é fundamental, pois permite romper padrões negativos e construir vínculos mais saudáveis ​​e satisfatórios (Freepik)

Viver no presente

Também chamado de mindfulness, nos permite soltar os conflitos e erros do passado e viver mais no presente. Igualmente, evita criarmos cenários fictícios e prejudiciais sobre o relacionamento ou o parceiro.

Pedir ajuda

Apoiar-se um ao outro e fazer com que saibam que podem contar um com o outro, pois há confiança e cumplicidade, fortalece muito o vínculo entre vocês. Se houver problemas difíceis de superar juntos, então ir ao psicólogo pode ser crucial.

“Acredito que quase todo mundo pode se beneficiar de algum tipo de terapia de casal. Todos nós somos seres sociais, na verdade, todos estamos muito conectados com os relacionamentos. No entanto, recebemos muito pouca formação sobre como ter um relacionamento bem-sucedido”, afirmam.