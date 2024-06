Descubra qual será o ano mais feliz da sua vida, de acordo com a sua data de nascimento

A felicidade é o Santo Graal nesta era, onde cada vez mais se aposta em alcançar um equilíbrio entre o espiritual e o terreno. Muitas pessoas estão se tornando conscientes das feridas deixadas por sua infância e estão buscando curá-las para desfrutar da vida. A felicidade são momentos, é o caminho para a meta, é efêmera. Alguns pensam que é um estado de paz.

Tal Ben-Shahar é um dos professores mais populares da Universidade de Harvard. A cada semestre, mais de 1500 alunos se inscrevem em sua disciplina de Psicologia Positiva. "O guru da felicidade do século XXI" afirma que esse estado emocional "depende 50% da genética, 40% das escolhas pessoais e 10% do ambiente. Ele sustenta que existem várias chaves para encontrar esse grande tesouro.

Ben-Shahar manifesta que para ser feliz é preciso acreditar na felicidade, bem como cultivar relacionamentos pessoais, passar tempo de qualidade com entes queridos e, sem dúvida, desconectar-se da tecnologia para fortalecer a empatia e as emoções. Também descansar, tirar um tempo livre e ser grato.

A numerologia deu um passo além do professor e indicou que você pode saber qual ano da sua vida será o mais feliz. Além disso, afirma que isso é gradual de acordo com os números que fazem parte da existência de cada pessoa, como a data de nascimento ou as letras que compõem seu nome completo. Os números estão presentes permanentemente.

Agora, partindo do momento em que você nasceu, a numerologia afirma que a energia cósmica está ancorada a esse evento. Por isso, hoje vamos te contar como descobrir qual será o seu grande ano.

Como saber quando será o seu melhor ano?

Para dissipar este grande mistério, a numerologia afirma que você só precisa somar todos os números que compõem sua data de nascimento, até obter um resultado final. Por exemplo, se você nasceu em 27 de maio de 1986, você deve somar assim: 2+7+0+5+1+9+8+6=38, e depois somar esses dois dígitos: 3+8=11 e então 1+1=2.

Ao resultado final, você adicionará desta vez a idade: 2+37=39. Este número é a idade em que você estará em uma felicidade suprema em sua vida. No entanto, é importante ressaltar que a felicidade é um estado que é construído, que é trabalhado, muitos o descrevem como o prêmio por tanto sofrimento, então se você não colocar mãos à obra, é pouco provável que ela chegue no ano indicado pela numerologia.

Agora, vamos calcular o seu ano da felicidade! e trabalhar por ela.