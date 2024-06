Você sofre de mau hálito? Três maneiras de eliminar essa situação irritante

De acordo com dados da Secretaria de Saúde, 80% das pessoas já tiveram algum episódio de mau hálito, um fenômeno mais comum do que se reconhece e que pode se tornar um obstáculo em nossa vida cotidiana.

Essa condição pode ser agravada por vários fatores, incluindo: escovar os dentes com pouca frequência ou com uma técnica inadequada, especialmente na região da língua - onde as bactérias costumam permanecer; consumir especiarias, alimentos e bebidas com um forte aroma e sabor, como café ou certos tipos de álcool; e ingerir alimentos ou produtos desidratantes que reduzem a produção de saliva.

Mal aliento Todos alguna vez se han encontrado en la incomoda situación de sufrir un aroma desagradable en la boca, pero si se presenta seguido debes de tomar medidas para erradicarlo (Dreamstime)

Também é importante lembrar que doenças como a periodontite, gengivite e distúrbios no sistema digestivo são causas de halitose, e nesses casos é melhor procurar um especialista.

O mau hálito pode ser realmente desconfortável, especialmente em situações sociais e profissionais, pois costuma causar uma má impressão nas pessoas.

Evitar certos alimentos pode ser uma solução fácil, mas às vezes queremos desfrutar de tudo o que gostamos, por isso compartilhamos alguns remédios para evitar esse problema.

1. Raspa língua

A cavidade bucal é uma das áreas com mais bactérias em todo o organismo, estima-se que haja cerca de 100 milhões de bactérias por milímetro de saliva, que, por acumulação, promovem o mau hálito.

Devido à sua composição, a língua acaba por ser a parte favorita dos microorganismos para se alojarem e se reproduzirem. Além disso, as pessoas costumam esquecer de incluir esta região da boca em sua técnica de limpeza.

Os limpadores de língua costumam ser a opção adequada para aqueles que desejam deixar para trás a halitose, pois sua forma e estrutura são projetadas especificamente para higienizar completamente este músculo.

Existem opções de aço inoxidável, cobre e plástico, escolha aquela que melhor se adapte ao seu orçamento. Considere que o metal tem uma durabilidade maior, o cobre possui propriedades antibacterianas e o plástico costuma ser mais barato.

2. Infusões

A hidratação é de suma importância para a eliminação do mau hálito, pois depende da quantidade de saliva que é produzida no corpo, a qual, na ausência, afeta a digestão e promove a proliferação de bactérias na boca.

Embora beber água seja a solução preferida para combater essa condição, você também pode considerar consumir infusões de ervas com propriedades antibacterianas e que tenham essências aromáticas agradáveis, que serão transmitidas ao seu organismo no momento de consumi-las.

Você pode aproveitar para tratar outros incômodos de saúde, como problemas digestivos ou falta de sono (Dreamstime)

Você pode consumir algum chá que contenha menta, alecrim, erva-doce ou anis. Lembre-se de bebê-los com moderação e alterná-los com água simples.

3. Enxágue

A opção mais eficaz, cientificamente comprovada, é usar enxaguante bucal após sua rotina de escovação. Este limpador à base de álcool contém o necessário para eliminar as bactérias da língua, além de deixar uma sensação de frescor natural devido aos seus componentes orgânicos.

É importante que consideres adquirir um enxaguante que não contenha produtos químicos prejudiciais e que se adeque ao teu pH. Isso é algo que a TheraBreath se esforçou em oferecer aos seus clientes com o seu novo enxaguante bucal que oferece uma solução completa e avançada.

Formulado com cloreto de sódio e xilitol, este produto ajuda a manter a boca oxigenada e livre de bactérias, proporcionando um hálito fresco e seguro para desfrutar das suas refeições favoritas sem preocupações.

Lembre-se de que manter uma rotina de cuidados bucais, desde escovar os dentes, usar irrigadores e enxaguantes bucais naturais, bem como visitar regularmente o dentista, estabelece uma base sólida para uma saúde bucal ótima.

Estes simples hábitos, juntamente com a hidratação constante, permitem uma experiência gastronômica sem preocupações, onde cada mordida é desfrutada com confiança e tranquilidade, sabendo que a saúde bucal está em equilíbrio.